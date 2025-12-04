На Украине сняли защиту с русского языка

Верховная рада изъяла русский из списка подлежащих защите языков

Tекст: Тимур Шайдуллин

Верховная рада Украины приняла законопроект, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков. Депутат Владимир Вятрович сообщил, что рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым «изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки», цитирует депутата РИА «Новости»

Вятрович уточнил, что под защиту теперь подпадают такие языки, как урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш. Эти правки были внесены для так называемой «актуализации» списка языков, получающих официальную поддержку по хартии.

С 2014 года после госпереворота власти на Украине проводят последовательную политику отказа от русского языка и культурных связей с Россией. В 2019 году вступил в силу закон, закрепляющий обязательное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Украины заявили, что жители Киева стали чаще использовать русский язык.

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская также отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке.

Между тем, шестилетней гимнастке Анастасии Опре могут отказать в лицензии на Украине из-за публикаций на русском языке в соцсетях, которые ведет ее мать, уроженка России.