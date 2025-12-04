В Московской области открылся IV форум «Жить и воспитываться в семье»

Tекст: Дарья Григоренко

На мероприятие прибыли более 500 участников, представляющих федеральные и региональные органы власти, научные круги, некоммерческие организации, а также детские омбудсмены и эксперты. Более 3 тыс. человек приняли участие в форуме онлайн.

«Социальное сиротство – сфера, которая требует системного взвешенного подхода и совместных усилий общества и государства. По поручению президента Владимира Владимировича Путина в России создана рабочая группа по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства», – отметил в письменном приветствии участникам зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Открывая форум, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова напомнила о запуске первых проектов в этой сфере в 2022 году и выразила благодарность губернатору региона, правительству Московской области и общественным организациям за организацию форума. По ее словам, реализация проекта «Ноль–четыре» в 14 пилотных регионах позволила сократить долю детей, проживающих в учреждениях, на 40,9% к ноябрю 2025 года.

Мария Львова-Белова отметила, что опыт пилотных регионов расширен на всю страну в рамках проекта «Вызов», а к прорывным для института уполномоченных годам отнесла 2024 и 2025. С июля 2024 по октябрь 2025 численность детей в учреждениях уменьшилась с 60 061 до 49 131, то есть на 18,2%. Теперь задача – сократить это число до 30 тыс. к 2030 году, используя помогающую инфраструктуру и межведомственный подход.

«Хочу выразить особую признательность за содействие в организации нашего форума губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, правительству региона, Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, АНО «Центр развития социальных проектов»», – отметила Львова-Белова.

Также рассматривается создание федерального консилиума для рассмотрения сложных ситуаций пребывания детей в учреждениях, если регионального уровня недостаточно. Поддержка оказывается и семьям, которые пытаются восстановить родительские права – за последний период более 500 детей были возвращены в семьи.

В будущем году продолжится развитие служб поддержки семьи, создание кризисных центров и центров для детей с инвалидностью. В 2026 планируется запустить обучающую платформу «Институт семьесбережения» для поддержки руководителей и специалистов. Особое внимание уделяется профессиональному развитию и повышению статуса специалистов сферы.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева поделилась опытом региона в интеграции семейных центров и реорганизации детских домов. Представители федеральных структур и Совета Федерации отметили позитивные изменения – рост престижа многодетности и усиление мер поддержки семей и детей на федеральном и региональном уровнях.

В течение двух дней участники форума обсудят современные подходы к семьесбережению, обменяются региональным опытом, рассмотрят достижения проектов «Ноль–четыре» и «Вызов», а также примут участие в панельных дискуссиях, мастер-классах и семинарах по ключевым вопросам поддержки семей с детьми.