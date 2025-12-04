Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.0 комментариев
РЖД открыли движение по новому пути БАМа в Приамурье
РЖД открыли движение по новому пути на перегоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) Червинка – Февральск в Приамурье, сообщила компания.
На участке Улак – Февральск завершены работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры, что позволит увеличить провозную способность и усилить грузопоток.
На перегоне построили двухпутную вставку протяженностью более 9,6 км, уложили шесть стрелочных переводов и возвели два новых моста. Для защиты путей от паводков обустроены водоотводные канавы и бермы, а склоны покрыты охлаждающей наброской из скальных пород для предотвращения просадки земли из-за таяния вечной мерзлоты.
Также компания уделяет внимание вопросам экологии: вдоль трассы высадят почти 24 тыс. саженцев лиственницы и берёзы, а в местные реки выпустят свыше 140 тыс. мальков сазана и осетра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, востребованность БАМа возросла после того, как экономика России переориентировалась на восточные рынки.
В Амурской области ранее прошли торжества, посвященные сорокапятилетию БАМа.
В Приамурье открыли железнодорожный мост через реку Зея.