В Амурской области прошли торжества в честь 45-летия БАМа

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Судебный троллинг Газпрома вредит самой Украине

Украинский «Нафтогаз» продолжает вставлять палки в колеса Газпрому Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
«Нафтогаз» продолжает свой судебный рейд по Европе с целью хоть что-то отобрать у Газпрома. Теперь украинская компания рапортует об очередной «победе» над российской – на этот раз в британском суде на сумму в 145 млн долларов. О чем на самом деле идет речь и почему попытки арестовать имущество Газпрома в Европе выйдут боком самому «Нафтогазу»? Подробности...
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Захваченный британцами танкер породил множество загадок

Иранцы назвали «российским» захваченный британским спецназом танкер в ГибралтареФото: Marcos Moreno/AP/ТАСС
Полиция Гибралтара начала допрос моряков арестованного ранее не то панамского, не то иранского танкера, который вез нефть в Сирию. Что за люди взяты под арест, не ясно. Известно, что в команде есть украинцы, а набирала экипаж фирма из Одессы. Но в Иране почему-то объявили, что танкер принадлежит россиянам. Так чей же корабль захватили англичане и должна ли Россия защищать его экипаж? Подробности...
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Мобильный телефон в школах связали с угрозой распространения порнографии

В случае полного запрета часть трубок в школах наверняка перейдет на подпольное положение Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Школьники «станут умнее, начнут общаться друг с другом и не будут смотреть порнографию по смартфонам, что они часто делают». Так звучат аргументы тех, кто настаивает на полном запрете использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах. Что говорят об этом противники такого подхода и насколько реально введение подобных ограничений? Подробности...
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Япония вступила в войну нового типа

«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасльФото: Toru Hanai/Reuters
«Тихая» война между Японией и Южной Кореей может разрушить целую отрасль, причем важнейшую для современной промышленности. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из крайне резкого решения, которое принял Токио в ответ на итоги судебных процессов в Южной Корее. А поводом стали события еще времен Второй мировой. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
Обсуждение: 211 комментариев

Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
Обсуждение: 282 комментария

Большое американское бабло хочет победить зло

Игорь Виттель, журналист
Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете. Подробности...
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            В Амурской области прошли торжества в честь 45-летия БАМа

            7 июля 2019, 18:54

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            Торжественные мероприятия по случаю 45-й годовщины с начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) прошли в воскресенье в городе Тында Амурской области.

            Празднования начались с прибытия на станцию эстафетных поездов из Хабаровска и Иркутска, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

            Затем состоялась встреча почетных гостей, в том числе помощника президента России – секретаря государственного совета России Игоря Левитина, министра транспорта Евгения Дитриха и генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

            В сопровождении губернатора Амурской области Василия Орлова они отправились на привокзальную площадь, где состоялся торжественный митинг.

            «Приятно быть сегодня вместе с вами, с людьми, которые приехали сюда по комсомольским путевкам, по призыву армии, и остались здесь. Мы с вами помним, как все начиналось. Вы на западном участке, железнодорожные войска на восточном участке вместе проложили этот путь. Хочу поздравить вас с тем, что 45 лет мы вместе. Думаю, что та работа, которую вы сделали, достойна уважения», – сказал Левитин.

            Гендиректор РЖД Олег Белозеров в свою очередь отметил, что над БАМом 45 лет работала «практически вся страна». «Многие республики участвовали в строительстве. БАМ – почти зеркально отражает то, что происходило в стране. 1974 год, начало стройки – вся страна. вдохновленная идеей БАМа, переехала на Дальний Восток для того, чтобы осуществить очередной прорыв, совершить очередной подвиг. Благодарю всех , кто сегодня живет и трудится здесь, на БАМе. Вы сохраняете то наследие, которое построили ветераны. Мы видим, что сейчас здесь необходимо развитие, и это все заложено в наши программы. Ближайшие пять лет мы потратим на то, чтобы развить социальную инфраструктуру до необходимого уровня», – пообещал Белозеров.

            В честь праздника руководитель области Василий Орлов вручил главе администрации Тынды сертификат на строительство спортивной площадки на базе школы номер 7.

            «Сегодня действительно предпринимаются серьезные усилия, чтобы увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба. Это значит, что Байкало-Амурская магистраль и Тында будут развиваться. Вчера мы заложили первый камень в строительства ФОКа, который будет создан по программе «Газпром – детям». Сегодня вручаем сертификат на строительство спортплощадки. Мы рассчитываем на перспективу, на молодежь. А спортивные сооружения – это то, что нужно подрастающему поколению», – сказал глава региона.

            Затем прошла церемония возложения цветов к памятнику героя Советского Союза Виктора Мирошниченко, созданному в память героизме воинов-железнодорожников, проявленному на фронтах Великой Отечественной войны и на строительстве БАМа.

            По территории Приамурья проходит 1,5 тыс. километров магистрали. Почти 18 тыс. человек живут в населенных пунктах, расположенных в зоне БАМа.

            «В 2019 году инвестиции составят несколько десятков млрд рублей. Средства будут направлены и на социальное развитие: строительство нового жилья, возведение и ремонт школ, культурных и спортивных объектов», – говорится в сообщении правительства Амурской области.

            Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин поздравил строителей, добровольцев и жителей бамовских городов и поселков по случаю 45-й годовщины с начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.


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