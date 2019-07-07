В Амурской области прошли торжества в честь 45-летия БАМа

Торжественные мероприятия по случаю 45-й годовщины с начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) прошли в воскресенье в городе Тында Амурской области.

Празднования начались с прибытия на станцию эстафетных поездов из Хабаровска и Иркутска, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Затем состоялась встреча почетных гостей, в том числе помощника президента России – секретаря государственного совета России Игоря Левитина, министра транспорта Евгения Дитриха и генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

В сопровождении губернатора Амурской области Василия Орлова они отправились на привокзальную площадь, где состоялся торжественный митинг.

«Приятно быть сегодня вместе с вами, с людьми, которые приехали сюда по комсомольским путевкам, по призыву армии, и остались здесь. Мы с вами помним, как все начиналось. Вы на западном участке, железнодорожные войска на восточном участке вместе проложили этот путь. Хочу поздравить вас с тем, что 45 лет мы вместе. Думаю, что та работа, которую вы сделали, достойна уважения», – сказал Левитин.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в свою очередь отметил, что над БАМом 45 лет работала «практически вся страна». «Многие республики участвовали в строительстве. БАМ – почти зеркально отражает то, что происходило в стране. 1974 год, начало стройки – вся страна. вдохновленная идеей БАМа, переехала на Дальний Восток для того, чтобы осуществить очередной прорыв, совершить очередной подвиг. Благодарю всех , кто сегодня живет и трудится здесь, на БАМе. Вы сохраняете то наследие, которое построили ветераны. Мы видим, что сейчас здесь необходимо развитие, и это все заложено в наши программы. Ближайшие пять лет мы потратим на то, чтобы развить социальную инфраструктуру до необходимого уровня», – пообещал Белозеров.

В честь праздника руководитель области Василий Орлов вручил главе администрации Тынды сертификат на строительство спортивной площадки на базе школы номер 7.

«Сегодня действительно предпринимаются серьезные усилия, чтобы увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба. Это значит, что Байкало-Амурская магистраль и Тында будут развиваться. Вчера мы заложили первый камень в строительства ФОКа, который будет создан по программе «Газпром – детям». Сегодня вручаем сертификат на строительство спортплощадки. Мы рассчитываем на перспективу, на молодежь. А спортивные сооружения – это то, что нужно подрастающему поколению», – сказал глава региона.

Затем прошла церемония возложения цветов к памятнику героя Советского Союза Виктора Мирошниченко, созданному в память героизме воинов-железнодорожников, проявленному на фронтах Великой Отечественной войны и на строительстве БАМа.

По территории Приамурья проходит 1,5 тыс. километров магистрали. Почти 18 тыс. человек живут в населенных пунктах, расположенных в зоне БАМа.

«В 2019 году инвестиции составят несколько десятков млрд рублей. Средства будут направлены и на социальное развитие: строительство нового жилья, возведение и ремонт школ, культурных и спортивных объектов», – говорится в сообщении правительства Амурской области.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин поздравил строителей, добровольцев и жителей бамовских городов и поселков по случаю 45-й годовщины с начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.