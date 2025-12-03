Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.11 комментариев
Экс-владелец Pornhub решил приобрести активы «ЛУКОЙЛа»
Австрийский предприниматель Бернд Бергмайр выразил интерес к покупке части российских активов компании «ЛУКОЙЛ», обратившись для этого к американскому Минфину, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Бывший владелец Pornhub, австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, заявил о намерении приобрести активы российской компании «ЛУКОЙЛ», передает ТАСС. По данным агентства, Бергмайр уже направил соответствующее предложение американскому Минфину.
Источники отмечают, что бизнесмен не уточнил, какие именно активы «ЛУКОЙЛа» его интересуют. При этом остается неизвестным, велись ли переговоры непосредственно с российской компанией и действует ли он как представитель некоего инвестиционного консорциума.
Pornhub – это одна из крупнейших в мире онлайн-платформ с видеоконтентом для взрослых, работающая по модели видеохостинга, где пользователи и студии размещают и просматривают ролики эротического и порнографического характера. Площадка была запущена в 2007 году, принадлежит крупному международному холдингу в индустрии развлечений для взрослых и по посещаемости входит в число самых популярных сайтов в мире.
В начале ноября «ЛУКОЙЛ» подтвердил получение предложения от Gunvor Group о покупке дочерней компании Lukoil International GmbH и согласовал ключевые условия сделки. Позже Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «ЛУКОЙЛа».