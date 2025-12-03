Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Путин на форуме #МЫВМЕСТЕ вручил награду «Волонтер года-2025» Анне Плужниковой
Президент РФ Владимир Путин на форуме «Мы вместе» вручил премию «Волонтер года – 2025» Анне Плужниковой за ее вклад в ликвидацию последствий экологической катастрофы и благотворительную деятельность.
Плужникова, несмотря на III группу инвалидности, приняла участие в устранении последствий экологической катастрофы в Анапе, где организовывала питание для спасателей и добровольцев. Ее заслуги были особо отмечены в номинации «Волонтер года», статуэтку ей вручил лично президент России, передает РИА «Новости».
Форум посвящен вопросам добровольчества, благотворительности и социального партнерства в России. Мероприятие собрало около 20 тыс. участников из всех регионов России и 47 зарубежных стран. В рамках форума будет проведено более 70 мероприятий с участием свыше 300 российских и иностранных экспертов.
На форуме также подведут итоги деятельности движения «Мы вместе» за последние пять лет. Помимо основной награды, 60 россиян получат знаки отличия «Доброволец России», а также начнется регистрация в волонтерский корпус Международного фестиваля молодежи.