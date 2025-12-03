Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Врач назвала возможные причины привычки трясти ногой
Невролог Джикия назвала тряску ногой способом снятия стресса и улучшения концентрации
Привычка трясти ногой за столом чаще всего не указывает на серьезные проблемы со здоровьем, а может даже иметь положительный эффект, рассказала врач-невролог Марианна Джикия.
Этот жест помогает мозгу переключаться с тревожных мыслей и может способствовать лучшей концентрации при решении сложных или монотонных задач. Кроме того, в условиях недостатка движения – например, при длительном сидении – подобная активность стимулирует кровообращение без необходимости вставать. Еще одной причиной врач называет избыток кофеина, который может привести к нервному возбуждению и появлению таких движений, передает Газета.Ru.
Джикия отмечает: «Монотонное движение помогает мозгу переключиться с тревожных мыслей и успокоить нервную систему – таким образом организм старается помочь себе». Тем не менее если привычка сопровождается неприятными ощущениями в ногах, зудом, жжением или ощущением ползания мурашек, особенно если они усиливаются вечером и мешают заснуть, стоит задуматься о консультации специалиста, поскольку может развиваться синдром беспокойных ног или другие неврологические состояния.
Если желание трясти ногой связано не с диагнозом, невролог советует анализировать ситуации, в которых возникает привычка, давать телу регулярную физическую нагрузку, использовать техники глубокого дыхания и медитации, корректировать рацион и пробовать тактильные отвлекающие средства. Джикия подчеркивает, что чаще всего привычка безопасна, однако повод обратиться к врачу появляется при появлении острой потребности двигать ногами и сопутствующих неприятных ощущениях.
