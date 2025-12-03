Врач назвала возможные причины привычки трясти ногой

Невролог Джикия назвала тряску ногой способом снятия стресса и улучшения концентрации

Tекст: Дарья Григоренко

Этот жест помогает мозгу переключаться с тревожных мыслей и может способствовать лучшей концентрации при решении сложных или монотонных задач. Кроме того, в условиях недостатка движения – например, при длительном сидении – подобная активность стимулирует кровообращение без необходимости вставать. Еще одной причиной врач называет избыток кофеина, который может привести к нервному возбуждению и появлению таких движений, передает Газета.Ru.

Джикия отмечает: «Монотонное движение помогает мозгу переключиться с тревожных мыслей и успокоить нервную систему – таким образом организм старается помочь себе». Тем не менее если привычка сопровождается неприятными ощущениями в ногах, зудом, жжением или ощущением ползания мурашек, особенно если они усиливаются вечером и мешают заснуть, стоит задуматься о консультации специалиста, поскольку может развиваться синдром беспокойных ног или другие неврологические состояния.

Если желание трясти ногой связано не с диагнозом, невролог советует анализировать ситуации, в которых возникает привычка, давать телу регулярную физическую нагрузку, использовать техники глубокого дыхания и медитации, корректировать рацион и пробовать тактильные отвлекающие средства. Джикия подчеркивает, что чаще всего привычка безопасна, однако повод обратиться к врачу появляется при появлении острой потребности двигать ногами и сопутствующих неприятных ощущениях.

