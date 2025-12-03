В Кремле наградили победителей всероссийского конкурса рабочих профессий

Tекст: Елизавета Шишкова

Победителей и призеров всероссийского конкурса «Лучший по профессии» чествовали на торжественной церемонии в Кремле, передает Минтруд.

С приветственными словами к участникам обратились представители федеральных органов власти и руководители крупнейших отраслей, в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, зампред Совета Федерации Инна Святенко, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минсельхоза Оксана Лут, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

В числе лауреатов конкурса названы специалисты по 20 различным направлениям, среди которых сварщики, токари, машинисты, повара, агрономы и другие рабочие профессии. В специальной номинации «Второй старт» отметили Александра Тин-Шана из Якутии. Каждый победитель получил премию в размере 1 млн рублей, за второе место вручили 500 тыс. рублей, за третье – 300 тыс. рублей.

Татьяна Голикова, поздравляя финалистов, сказала: «Сегодня, став победителями, вы позже можете стать наставниками. Но я хочу вам сказать главное. Вы создаете нашу страну. Вы делаете возможным наше лидерство в технологическом суверенитете и технологической независимости. Я хочу вас за это поблагодарить. Хочу поблагодарить ваши трудовые коллективы, которые сделали вас такими. Поблагодарить ваши семьи за то, что они дали вам такую возможность. Я искренне рассчитываю на то, что наш сегодня торжественный вечер в Кремле вам запомнится. И это будет очень важной и очень значимой вехой вашей жизни».

Антон Котяков подчеркнул, что каждый из победителей – профессионал с уникальной историей, объединенных желанием совершенствовать свои навыки и духом соперничества.

В 2026 году конкурс пополнится новыми внебюджетными номинациями, организованными крупнейшими предприятиями.