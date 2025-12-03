Глава ФСИН счел рискованной идею колоний для экстремистов

Глава ФСИН Гостев назвал рискованной идею колоний для экстремистов

Tекст: Денис Тельманов

Аркадий Гостев выступил на открытии выставки «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего» в Москве, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что создание специальных колоний для террористов и экстремистов может привести к рискам, связанным с объединением осужденных, их взаимной поддержкой и формированием опасных сообществ.

По словам Гостева, похожее решение принимал император Николай I, который сосредоточил государственных преступников в казематах, что в итоге способствовало их сплочению.

«Если проанализировать сегодняшнюю историю, идеи образования колоний для отдельного содержания террористов и экстремистов существуют и сегодня», – отметил он.

Гостев добавил, что опасения подтверждаются словами декабриста Николая Бестужева: «Каземат нас соединил, дал опору друг другу. Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти».

