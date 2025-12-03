Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Глава ФСИН счел рискованной идею колоний для экстремистов
Директор ФСИН Аркадий Гостев считает опасной инициативу создания отдельных учреждений для содержания осужденных за терроризм и экстремизм, указывая на исторические примеры.
Аркадий Гостев выступил на открытии выставки «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего» в Москве, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что создание специальных колоний для террористов и экстремистов может привести к рискам, связанным с объединением осужденных, их взаимной поддержкой и формированием опасных сообществ.
По словам Гостева, похожее решение принимал император Николай I, который сосредоточил государственных преступников в казематах, что в итоге способствовало их сплочению.
«Если проанализировать сегодняшнюю историю, идеи образования колоний для отдельного содержания террористов и экстремистов существуют и сегодня», – отметил он.
Гостев добавил, что опасения подтверждаются словами декабриста Николая Бестужева: «Каземат нас соединил, дал опору друг другу. Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти».
