Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ
Никиту Кучерова выбрали первой звездой НХЛ за четыре гола и две передачи
Российский хоккеист Никита Кучеров получил звание первой звезды недели после серии успешных матчей за клуб НХЛ «Тампа бей лайтинг».
О присуждении звания первой звезды недели Никите Кучерову сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС.
Согласно результатам прошедшей недели, нападающий провел три встречи за «Тампу», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Такой результат стал одним из лучших среди всех игроков лиги за этот период.
Кучеров в текущем сезоне продолжает демонстрировать высокий уровень игры и существенно влияет на показатели команды. Его игра часто становится определяющей для итогового счета матчей.
