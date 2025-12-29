  • Новость часаЗахарова прокомментировала атаку на резиденцию Путина
    Как российское оружие было улучшено в 2025 году
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Экс-глава МИД Польши признал поражение Украины и Европы
    Минобороны сообщило о постановочной съемке флага Украины в Купянске
    Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья
    Герасимов заявил о наступлении в направлении Славянска широким фронтом
    Российские подразделения вышли на рубеж в 15 км от городских окраин Запорожья
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    29 декабря 2025, 21:45

    Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ

    Никиту Кучерова выбрали первой звездой НХЛ за четыре гола и две передачи

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский хоккеист Никита Кучеров получил звание первой звезды недели после серии успешных матчей за клуб НХЛ «Тампа бей лайтинг».

    О присуждении звания первой звезды недели Никите Кучерову сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС.

    Согласно результатам прошедшей недели, нападающий провел три встречи за «Тампу», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Такой результат стал одним из лучших среди всех игроков лиги за этот период.

    Кучеров в текущем сезоне продолжает демонстрировать высокий уровень игры и существенно влияет на показатели команды. Его игра часто становится определяющей для итогового счета матчей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, владельцам абонементов клуба «Вашингтон Кэпиталз» предложат коллекционные бумажные билеты с изображением Александра Овечкина и его соперников.

    Сборная России по хоккею возглавила рейтинг Международной федерации хоккея по итогам чемпионата мира в Швеции и Дании.

    Международная федерация хоккея запретила сборной России участвовать в олимпийском турнире следующего года.

    29 декабря 2025, 11:12
    Трамп выразил сожаление в связи с гибелью американских наемников на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Выступая на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, президет США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших на Украине граждан США, отметив, что среди них были известные личности.

    Президент США Дональд Трамп высказал сожаление по поводу гибели американских граждан в ходе боевых действий на Украине, передает «Ведомости».

    На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским он заявил: «Они погибли в стране, в чужой стране. И некоторые из них – известные люди. Очень известные. Но так грустно, что такое могло случиться».

    Трамп подчеркнул, что трагическая гибель американцев вызывает у него глубокие переживания. Он также напомнил, что среди погибших были люди, широко известные в стране.

    Президент отмечает, что подобных потерь можно было избежать, и выразил соболезнования семьям погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего офицера морской пехоты США и экс-сотрудника ЦРУ Брайан Закерл погиб в декабре, сражаясь среди иностранных наемников на Украине. Еще двое американцев, участвовавших в международном легионе, были убиты в начале декабря, одному из них было 29 лет.

    29 декабря 2025, 09:49
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Несмотря на открытый оптимизм сторон, переговоры в Вашингтоне не привели к прорывам по ключевым вопросам – территории Донбасса и статусу Запорожской АЭС, считает политолог Федор Лукьянов.

    Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне не привели к каким-либо принципиально новым решениям в урегулировании конфликта, написал Лукьянов в Telegram-канале.

    Лукьянов отмечает, что согласованность обсуждаемых пунктов выросла до 95% против 90%, озвученных ранее, однако по ключевым вопросам – территориям и Запорожской АЭС – подвижек не произошло.

    Статус гарантий безопасности остаётся неясным: официальные лица демонстрируют оптимизм, но конкретного содержания этому оптимизму до сих пор нет. В ходе переговоров Трамп в очередной раз заявил, что рассматривает урегулирование конфликта как европейское дело и не намерен серьёзно вовлекать Соединённые Штаты.

    Лукьянов подчёркивает, что Трамп не спешит усиливать давление на Россию: «если он завтра введёт какие-то санкции, это не будет неожиданным и не меняет его общую логику». По его мнению, Трамп предпочитает держать инициативу за собой, но видит меньше перспектив для давления на Россию, в связи с чем основное давление оказывается на Украину.

    Хотя Трамп говорит о желании как можно быстрее заключить мир, на деле он снова даёт время российским Вооружённым силам решать задачи самостоятельно. Лукьянов замечает, что это может происходить как осознанно, так и на интуитивном уровне, однако суть от этого не меняется.

    Он также отмечает, что внутренняя ситуация на Украине вызывает особый интерес и у Москвы, и у Вашингтона, причём для каждой из сторон стоит разная цель. При этом Лукьянов подчеркивает, что финальный исход событий пока не предрешён.

    Ранее политолог Алексей Чеснаков назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского.

    Дональд Трамп ранее допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.

    29 декабря 2025, 18:10
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    29 декабря 2025, 20:02
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина

    Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина

    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом глава Белого дома выразил свою реакцию на атаку БПЛА Киева на государственную резиденцию российского лидера.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.

    В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.

    Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.

    29 декабря 2025, 09:31
    Эксперт назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского

    Чеснаков: Ключевой темой встречи Трампа и Зеленского стали гарантии безопасности для Украины

    Эксперт назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На встрече во Флориде обсуждение американских гарантий безопасности для Украины стало главным вопросом переговоров, хотя конкретного прогресса по территориальной теме не последовало, считает политолог Алексей Чеснаков.

    Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде завершилась без значимых конкретных решений, однако стороны заявили о «успешных и содержательных» переговорах, пишет политолог в своем Telegram-канале.

    Лидеры вновь заверили, что проект мирного соглашения почти готов – якобы согласовано уже 95% его пунктов, а подписать его можно будет «буквально через несколько недель». Тем не менее, по словам политолога, конкретики по договоренностям так и не прозвучало.

    Как отмечает Чеснаков, основной темой обсуждения стали американские гарантии безопасности для Украины. Зеленский, по его мнению, отвергает мысль о том, что только Россия может обеспечить реальные гарантии безопасности, при условии выполнения всех достигнутых договоренностей.

    Президент Украины, по словам эксперта, рассчитывает на «квазипятую статью НАТО», которая обеспечит ему поддержку сильного союзника и позволит маневрировать в отношениях с Россией, возможно даже саботируя выполнение соглашений.

    Чеснаков подчеркивает, что власти России не возражают против наличия гарантии для Украины, важно лишь, чтобы на украинской территории не размещались иностранные военные контингенты. Он также замечает, что Зеленский, вероятно, получил желаемые гарантии или близкие к ним.

    В то же время прогресса по территориальному вопросу не видно. По мнению эксперта, Зеленский может попытаться вынести вопрос передачи территорий на референдум, чтобы снять с себя ответственность: «дорогие украинцы, это вы самолично сдали Донбасс, это не моя ответственность». Таким образом, политолог считает, что начинается новая предвыборная кампания президента Украины.

    Дональд Трамп ранее допустил возможность проведения референдума для достижения мирного урегулирования на Украине. Он заявил, что вопрос перемирия и остановки огня ради проведения референдума не обсуждался на переговорах.

    29 декабря 2025, 19:30
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что террористические действия Киева не останутся без ответа.

    Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.

    Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.

    29 декабря 2025, 13:12
    Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине

    Песков: Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине

    Кремль согласился с оценкой Трампа о близости мира на Украине
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва согласна с мнением президента США Дональда Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта на Украине и переговоры перешли в финальную фазу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что стороны конфликта на Украине приблизились к урегулированию, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Москва разделяет оценку Трампа, подчеркнув, что «переговоры находятся на финальной стадии».

    Песков также сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится «в самое ближайшее время» после переговоров Трампа с Владимиром Зеленским. Он отметил, что только после получения информации от США Кремль сможет оценить итоги встречи между Трампом и Зеленским во Флориде.

    Ранее Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу во Флориде в резиденции Мар-а-Лаго.

    Трамп заявил, что Владимир Путин выступает против прекращения огня на Украине без заключения полноценного мирного соглашения. Президент США поддержал позицию российского лидера.

    29 декабря 2025, 02:07
    Трамп: Россия не обстреливает Запорожскую АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не наносит удары по Запорожской АЭС и сотрудничает для ее запуска, заявил президент США Дональд Трамп.

    На пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Россия «работает с Украиной над ее запуском» и «в этом смысле ведет себя очень хорошо», передает ТАСС.

    По словам Трампа, российская сторона «хочет», чтобы ЗАЭС «была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем». «Это очень опасно для всех, но они работают вместе, чтобы попытаться запустить ее очень быстро. Она в довольно хорошем состоянии», – заявил глава американского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростехнадзор выдал Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию первого энергоблока сроком на десять лет. Вопрос контроля над ЗАЭС остается одним из главных противоречий по украинскому урегулированию.

    Спикер МИД России Мария Захарова отмечала, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и Энергодар, а Россия предпринимает меры по защите экспертов МАГАТЭ на объекте.

    29 декабря 2025, 00:30
    FT сообщила о панике в окружении Зеленского из-за беседы Трампа с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой американского государства Дональдом Трампом вызвал панику в окружении украинского лидера Владимира Зеленского, пишет Financial Times.

    Один из источников Financial Times заявил, что разговор Трампа с Путиным «не сулит ничего хорошего». По его мнению, «теперь будет тяжело», передает ТАСС.

    Также издание сообщает, что часть советников Зеленского выступала против проведения новой встречи с Трампом. Опасения были связаны с возможным повторением февральского скандала в Белом доме, когда президент США публично отчитал Зеленского, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Financial Times пишет, что «если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован». Трамп придерживался прежней дистанцированной позиции, заявило издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что до этого состоялся разговор между президентами России и США. Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа.

    29 декабря 2025, 19:36
    Трамп сообщил Путину о результатах переговоров с Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго передал российскому лидеру сведения о содержании переговоров через своих советников.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Дональд Трамп вместе с рядом своих ключевых советников подробно проинформировали российского лидера Владимира Путина об итогах переговоров с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, во время разговора Трамп и члены его команды не ограничились общими формулировками, а изложили в деталях основные результаты обсуждений, которые прошли в Мар-а-Лаго при участии украинской делегации.

    Представитель Кремля подчеркнул, что разговор носил подробный и откровенный характер.

    Точные нюансы передачи информации, а также конкретные детали самого общения между сторонами Ушаков раскрывать не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что киевский режим регулярно прибегает к провокациям после перехода переговорного процесса в стадию принятия решений.

    Ранее Трамп дал совет главе киевского режима заключить сделку сейчас по итогам переговоров. В то же время он отметил, что в ходе переговоров по Украине не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума по пунктам мирного плана.

    29 декабря 2025, 08:37
    В США заявили о понимании Трампом ослабления Киева при затягивании конфликта

    Профессор Кузник: Трамп осознал, что затягивание конфликта ослабило позиции Киева

    В США заявили о понимании Трампом ослабления Киева при затягивании конфликта
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп осознает, что затягивание урегулирования ситуации на Украине приводит к ослаблению позиции Киева на переговорах, а прогресс после встречи с Владимиром Зеленским остался незначительным, заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

    Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, прошедшая 28 декабря, не принесла значительных результатов, передает ТАСС.

    Питер Кузник, профессор и директор Института ядерных исследований Американского университета, отметил, что переговоры закончились без существенного прогресса, стороны подчеркнули сохраняющиеся сложности.

    Кузник считает, что Трамп отдает себе отчет в том, что затягивание урегулирования усиливает потери Украины: политолог полагает, что президент США осознает ослабление позиций Киева по мере продолжения столкновений, а также рост числа погибших и раненых. По мнению эксперта, Зеленский и его европейские союзники поняли, что не смогут рассчитывать на поддержку Трампа так, как это было при Джо Байдене.

    Эксперт обратил внимание на отсутствие оптимизма и энтузиазма со стороны Трампа, что нехарактерно для него. На совместной пресс-конференции настроение политиков было спокойным и сдержанным, а взаимные высказывания носили крайне осторожный характер.

    Кузник отметил, что критика Байдена Трампом типична для нынешнего американского лидера, при этом наблюдался недостаток прежнего запала.

    Ранее Трамп заявил, что на переговорах с лидерами Европы и Владимиром Зеленским удалось добиться согласия по большинству вопросов урегулирования на Украине.

    Дональд Трамп заявил, что соглашение о мире на Украине может потребовать референдума.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что гарантии безопасности между Соединенными Штатами и Украиной полностью согласованы.

    29 декабря 2025, 19:54
    Ушаков: Путин заявил Трампу о смене подходов к переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что Москва планирует скорректировать свою позицию по переговорам из-за атак БПЛА на резиденцию.

    Позиция России относительно переговоров по урегулированию ситуации на Украине будет пересмотрена после дроновых атак на резиденцию главы государства, передает ТАСС слова помощник президента России Юрия Ушакова

    Помощник президента подчеркнул, что российский лидер четко донес эту позицию до своего американского коллеги в ходе диалога.

    «Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко», – сказал Ушаков.

    Помощник Путина добавил, что американцы должны отнестись к этому с пониманием, и напомнил о недопустимости государственного терроризма со стороны Киева, который, по его словам, вынуждает Россию менять подходы к переговорам по конфликту на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что киевский режим регулярно прибегает к провокациям после выхода процесса мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине на стадию принятия решений.

    Дональд Трамп посоветовал главе киевского режима заключить сделку по итогам переговоров. Переговоры в Соединенных Штатах с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского оставили многие аспекты украинского конфликта неурегулированными.

    Во время переговоров по Украине Дональд Трамп сообщил, что перемирие и остановка огня для проведения референдума не обсуждаются.

    29 декабря 2025, 07:27
    Junge Welt: ЕС признает свою незначительность или сорвет сделку России и США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В то время, как Москва и Вашингтон пытаются договориться об условиях окончания конфликта на Украине, Европейский союз пытается сделать вид, что в этом урегулировании без него не обойтись, отмечает немецкое издание Junge Welt.

    Евросоюз может либо адаптироваться к тенденции России и США по урегулированию и признать свою незначительность, либо он может попытаться сорвать сделку, отметили авторы статьи Junge Welt, передает РИА «Новости».

    Если ЕС сможет сорвать договоренности, то он может убедить себя и весь мир, что обойтись без него в Восточной Европе невозможно, говорится в материале.

    Политики Европы, рассказывая о «русской угрозе», и призывая Украину «не останавливать борьбу», всего лишь пытаются придать себе веса.

    Напомним, президент США Трамп и Зеленский провели телефонные разговоры с европейскими лидерами, до этого их переговоры шли без участия европейских представителей около двух часов.

    По словам Трампа, при переговорах с лидерами Европы и Зеленским получилось добиться согласия по большинству вопросов украинского урегулирования.

    28 декабря 2025, 22:12
    Трамп сообщил о планах позвонить Путину после встречи с Зеленским
    Трамп сообщил о планах позвонить Путину после встречи с Зеленским
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении после встречи с Владимиром Зеленским созвониться с президентом России Владимиром Путиным.

    «Думаю, у нас сегодня будет очень хорошая встреча. Я также позвоню президенту Путину после встречи. И мы продолжим переговоры. Довольно трудные. Но не такие уж и трудные», – приводит слова Трампа ТАСС.

    На вопрос о том, возможна ли в ближайшем времени новая встреча с Путиным, Трамп сказал, что «это зависит» от хода урегулирования кризиса на Украине.

    Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с Зеленским, также отметил, что после встречи с Зеленским планирует связаться в том числе и с лидерами европейских государств. Трамп выразил мнение, что и российский президент, и Зеленский стремятся к миру на Украине.

    Он также отверг версии о том, что Москва не настроена серьезно на урегулирование конфликта, подчеркнув серьезность намерений российского президента. Комментируя в связи с этим нанесение российскими войсками ударов по объектам военной промышленности Украины, Трамп сказал, что Украина, по его мнению, «тоже провела очень мощные атаки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что до этого состоялся разговор между президентами России и США. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор между Путиным и Трампом продлился 1 час 15 минут, лидеры обсудили шаги по урегулированию конфликта на Украине.

    29 декабря 2025, 19:14
    Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине

    Белый дом: Трамп провел положительный разговор по Украине с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп провел позитивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    «Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным касательно Украины», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    При этом никаких конкретных деталей обсуждения предоставлено не было.

    Накануне Путин и Трамп провели переговоры, которые длились 1 час 15 минут, и обсудили возможные шаги для урегулирования ситуации на Украине.

    Трамп заявил о понимании позиции Путина по Украине.

    29 декабря 2025, 19:48
    Ушаков заявил о рекомендации США Киеву не надеяться на передышку на фронте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американская сторона советует Киеву не добиваться паузы на линии боевых действий, а сосредоточиться на полномасштабном урегулировании для завершения конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    США рекомендовали властям Украины не добиваться передышки на линии боевого соприкосновения, а сосредоточиться на поиске комплексных договоренностей для завершения конфликта, передает ТАСС. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, ссылаясь на слова резидента США Дональда Трампа в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам представителя Кремля, Трамп отметил, что Владимиру Зеленскому было рекомендовано «даже не пытаться получить передышку для своих вооружённых сил, а ориентироваться на достижение комплексной договорённости, которая вела бы к реальному завершению вооружённого конфликта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа вопрос рождественского перемирия на Украине не поднимался.

    Трамп сообщил, что перемирие и остановка огня для проведения референдума по Украине в ходе переговоров не обсуждаются.

