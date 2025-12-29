Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.4 комментария
Певица Бейонсе стала миллиардершей
Forbes: Певица Бейонсе стала миллиардершей
Доход американской певицы Бейонсе превысил 1 млрд долларов, что позволило ей войти в пятерку самых богатых музыкантов по версии Forbes.
Американская певица Бейонсе достигла статуса долларовой миллиардерши, сообщает Forbes, на которую ссылается Газета.ru.
Суммарные доходы артистки превысили 1 млрд долларов, благодаря чему она стала пятой представительницей музыкальной индустрии в списке миллиардеров издания.
В этом престижном рейтинге Бейонсе присоединилась к Jay-Z, Брюсу Спрингстину, Рианне и Тейлор Свифт. Издание отмечает, что переломным моментом для певицы стали продажи её альбома «Cowboy Carter» и проведение самого кассового концертного тура 2025-го года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская певица Бейонсе получила «Грэмми» в номинации «Альбом года» за пластинку Cowboy Carter.