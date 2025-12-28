Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.6 комментариев
Путин передал Роскадастру права на регистрацию недвижимости в Крыму и Севастополе
Президент России Владимир Путин подписал закон о переходе прав на регистрацию имущества и самого имущества в Крыму и Севастополе Роскадастру.
Ранее регистрацией подобных прав занимались местные органы власти, однако теперь на полуострове будут действовать общероссийские правила, передает ТАСС.
Все полномочия и имущество, находившиеся у местных властей, необходимо передать в федеральную собственность не позднее 31 декабря 2025 года. Если какое-либо имущество потребуется Роскадастру для выполнения его функций, оно будет передано ему в качестве имущественного взноса России. Аналогичные требования касаются передачи кадастровых дел, реестров координат, пунктов геодезической основы и всех документов, связанных с правом собственности или ограничениями на эти права.
К федеральным органам перейдут бумаги, которые ранее использовались для учета и регистрации прав собственности до принятия Крыма и Севастополя в состав России. Закон также регулирует порядок приема на госслужбу регистраторов прав: если сотрудник до 1 января 2026 года уже сдал профильный экзамен, то пересдавать его не потребуется.
Документ вступил в законную силу.
