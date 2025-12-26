Долина пообещала Лурье покинуть квартиру в Хамовниках

Долина пообещала Лурье покинуть квартину в Хамовниках до 5 января

Tекст: Денис Тельманов

Певица Лариса Долина намерена освободить арендованную у Полины Лурье квартиру в районе Хамовники до 5 января следующего года, передает ТАСС. Информацию об этом предоставила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Свириденко отметила: «Долина через своего адвоката Марию Пухову передала нам информацию о том, что Долина готова освободить квартиру до 5 января 2026 года». По ее словам, Лурье обратилась с просьбой к артистке сделать это до 30 января.

Стороны продолжают обсуждение сроков освобождения квартиры и ищут компромисс, чтобы урегулировать вопрос. Подробности о причинах разногласий между Долиной и Лурье в сообщении не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, защитник Полины Лурье на заседании Мосгорсуда заявила о необходимости незамедлительного выселения Ларисы Долиной.

Певица Лариса Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках вместе с семьей в связи с вступившим в силу решением суда.

Лариса Долина согласилась освободить квартиру до 10 января, пояснив, что требуется время на сбор вещей.