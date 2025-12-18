КДК РФС принял решение по делу игрока ЦСКА Вильягры о расизме

Tекст: Тимур Шайдуллин

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не обнаружил доказательств расистских высказываний со стороны полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры после инцидента в матче с «Краснодаром». Рассмотрение спора прошло на заседании комитета, сообщает ТАСС.

В заседании участвовали представители обоих клубов и стороны предоставили видеозапись событий, однако видео было без звука. По словам председателя комитета Артура Григорьянца, нападающий «Краснодара» Джон Кордоба обвинил Вильягру в расизме, но не обращался к делегату матча по этому поводу.

В подтрибунном помещении стадиона делегат также не подтвердил факт оскорблений, а «Краснодар» сообщил комитету, что футболисты готовы уладить конфликт и планируют встречу в ближайшее время. Формальных жалоб по этому эпизоду в КДК не поступало, поэтому дело было прекращено, и дисквалификация не была применена.

Вильягра в собственном объяснении категорически отрицал наличие расистских высказываний, уточнив, что имел место эмоциональный диалог, но никаких оскорблений по расовому признаку не прозвучало. Он объяснил ситуацию недоразумением из-за высокого напряжения во время игры. Аргентинец играет за ЦСКА с марта 2025 года и уже провел 11 матчей за клуб в разных турнирах текущего сезона.

