День работников органов ЗАГС и День арабского языка в ООН отмечается 18 декабря

День работников органов ЗАГС и День арабского языка отмечается 18 декабря

Tекст: Катерина Туманова

День работников органов ЗАГС (запись актов гражданского состояния) отмечается 18 декабря в память о принятом 1917 году декрете «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».

День подразделений собственной безопасности ОВД России – профессиональный праздник, отмечающийся 18 декабря ежегодно. Праздник появился 28 сентября 2000 года, согласно приказу № 998 МВД России, а его дата была выбрана в связи с датой создания Управления собственной безопасности МВД России – 18 декабря 1995 года.

Всемирный день арабского языка отмечается ежегодно 18 декабря в честь голосования в 1973 году Генассамблеи ООН за то, чтобы арабский стал шестым официальным языком Организации.

«Арабский язык обладает уникальной, своеобразной эстетикой в разнообразии своих форм: от классической до диалектных, как в устной речи, так и в поэзии или даже каллиграфии», – напомнили в ООН.

Еще один праздник под эгидой ООН – Международный день мигранта отмечается в этот четверг. В этот день вспоминается и отмечается вклад миллионов мигрантов по всему миру. Людей, которые меняют страну проживания, и становятся мощной движущей силой развития как в странах происхождения, так и в странах проживания, отметили в организации.

День признательности снежинкам отмечается 18 декабря в честь главного атрибута зимнего волшебства – снежинок, которых пока не хватает в центральной части России, но, по прогнозам синоптиков, в последнюю неделю декабря зима еще покажет себя во всей красе.

День сворачивания в клубочек – еще один продукт виртуально-народного творчества, призванный напомнить об осознанном отдыхе, необходимости замедлиться и понаблюдать за собой и миром вокруг.

При этом в Швеции 18 декабря отмечают День торта, в США – День маффина, в Катаре – Национальный день.

А именинники сегодня Сергей, Гурий*, Захар, Геннадий и Илья.