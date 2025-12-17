Путин отметил успешные испытания «Буревестника» и «Посейдона»

Путин: Испытания «Буревестника» и «Посейдона» прошли успешно

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства подчеркнул, что благодаря ядерной энергетической установке эти системы сохраняют статус уникальных и не имеющих аналогов в мире, передает ТАСС.

Путин отметил, что «Буревестник» и «Посейдон» обеспечивают стратегический паритет, безопасность и устойчивые позиции России на глобальной арене на десятилетия вперед. По его словам, дальнейшие работы над совершенствованием обоих комплексов будут продолжаться.

«Мы еще будем работать над этими комплексами, мы их будем еще дорабатывать и усовершенствовать, улучшать, но они уже есть», – заявил президент.

В ноябре Путин наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника» в Кремле.

Спикер МИД России Мария Захарова объяснила создание «Буревестника» ответом на действия НАТО.