В России анонсированы изменения правил бронирования гостиниц

Tекст: Елизавета Шишкова

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые правила предоставления гостиничных услуг, сообщает РИА «Новости». Теперь заселиться в отель можно будет не только по паспорту, но и по водительским правам. Кроме того, туристы смогут без потерь отменить бронь за сутки до заезда.

Как объяснил программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев, нормативная база в сфере гостеприимства обновляется впервые с 2020 года и теперь становится унифицированной для всех средств размещения – гостиниц, баз отдыха и кемпингов. Новые правила также обяжут отели сохранять бронирование за гостем одни сутки с момента планируемого заселения, а отменить бронь по инициативе гостиницы до истечения этого срока будет нельзя.

Если турист отменяет бронь до дня заезда, ему возвращают оплату полностью. При опоздании или неявке взимается плата за сутки проживания. В одностороннем порядке гостиница может отказать в предоставлении номера только с обязательной компенсацией всех убытков клиента.

С марта 2026 года гостиницы перестанут быть обязаны предоставлять кипяток, но должны иметь в наличии тонометр, а бесплатный вызов скорой и предоставление аптечки останутся обязательными услугами. Работать смогут только учреждения, включенные в специальный государственный реестр – бронирование через агрегаторы для незарегистрированных объектов станет невозможным.

Ранее юрист Ульяна Никонова заявила, что сдавать дачные дома в аренду посуточно или на длительный срок не запрещено. Запрет коснулся только превращения дачного участка в полноценную турбазу. Дачникам по-прежнему разрешено использовать свою недвижимость для частной аренды.