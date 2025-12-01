По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.5 комментариев
Москвичам пообещали плюсовую погоду в первый день зимы
Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 3 градусов будет в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
В первый день зимы Москву ждет облачная погода с прояснениями и практически без осадков, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Температура воздуха днем составит от плюс 1 до плюс 3 градусов, а ночью на вторник возможны заморозки до минус 2 градусов.
Ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 756 мм ртутного столба.
В Подмосковье днем воздух прогреется до 0–плюс 5 градусов, а ночью температура может опуститься до минус 4 градусов.
