Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.20 комментариев
Эксперт Боссхард заявил о нехватке резервов у ВСУ под Красноармейском
Переброска Киевом спецподразделений военной разведки в район Красноармейска на Украине свидетельствует о критической нехватке резервов у ВСУ и высокой напряжённости ситуации, заявил бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020) подполковник ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.
По его словам, переброска подкреплений ВСУ в район Красноармейска свидетельствует о том, что Киеву не хватает резервов, передает ТАСС. Боссхард отметил, что задействование спецподразделений военной разведки для отражения атаки – это «грубое злоупотребление редкими специалистами», поскольку такие задачи оптимально решают мотострелковые войска. «Такое делают только в том случае, если действительно нет никаких резервов», – подчеркнул эксперт.
По словам Боссхарда, привлечение спецотрядов Национальной гвардии и СБУ вместо мотопехоты оправдано исключительно в чрезвычайных обстоятельствах. Он также обратил внимание, что информационный акцент на переброске подкреплений в СМИ свидетельствует о попытках Киева поддержать моральное состояние как военных в районе Красноармейска, так и мирных жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ заминировали Красноармейск минами-ловушками. Военный эксперт назвал освобождение Красноармейска предрешенным. ВСУ оказались в Красноармейске в окружении и теперь не могут покинуть город.