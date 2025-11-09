Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, переброска подкреплений ВСУ в район Красноармейска свидетельствует о том, что Киеву не хватает резервов, передает ТАСС. Боссхард отметил, что задействование спецподразделений военной разведки для отражения атаки – это «грубое злоупотребление редкими специалистами», поскольку такие задачи оптимально решают мотострелковые войска. «Такое делают только в том случае, если действительно нет никаких резервов», – подчеркнул эксперт.

По словам Боссхарда, привлечение спецотрядов Национальной гвардии и СБУ вместо мотопехоты оправдано исключительно в чрезвычайных обстоятельствах. Он также обратил внимание, что информационный акцент на переброске подкреплений в СМИ свидетельствует о попытках Киева поддержать моральное состояние как военных в районе Красноармейска, так и мирных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ заминировали Красноармейск минами-ловушками. Военный эксперт назвал освобождение Красноармейска предрешенным. ВСУ оказались в Красноармейске в окружении и теперь не могут покинуть город.