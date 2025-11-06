«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.8 комментариев
Путин: Спорт призван объединять людей
Россия последовательно поддерживает идеи равноправного сотрудничества между странами и народами, а также требует безусловного уважения национальных интересов и культур, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В ходе своего выступления на пленарной сессии международного форума «Россия – спортивная держава» глава государства подчеркнул, что физическая культура и спорт должны выполнять особую миссию: «Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами», – сказал Владимир Путин. По мнению российского лидера, именно в этом заключается главная задача работы международных спортивных структур, передает ТАСС.
Ранее Путин посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов. Кроме того, президент России в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава» выразил благодарность партнерам, поддержавшим решение о снятии санкций с Паралимпийского комитета России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал рабочую поездку в Самару с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита».