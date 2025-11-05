Историк спецслужб развеял миф о британском «короле шпионов» Сиднее Рейли

Историк спецслужб Матвеев развеял миф о британском «короле шпионов» Рейли

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, образ Сиднея Рейли как «короля шпионов», созданный западными биографами и позже послуживший вдохновением для героя фильмов о Джеймсе Бонде, далек от реальности, пишет РИА «Новости». Матвеев считает, что западные авторы часто игнорируют серьезные провалы Рейли в Советской России, которые негативно повлияли на репутацию британской разведки и привели к смерти агента.

Вечером 5 ноября 1925 года в Сокольническом лесопарке на окраине Москвы Сидней Рейли был убит сотрудниками ОГПУ, исполнившими приговор Революционного трибунала, вынесенный еще в 1918 году. Рейли был признан «врагом трудящихся» и приговорен к расстрелу за свое участие в «Заговоре послов», направленном против новой власти. Современные органы, в том числе Верховный Суд России и Генпрокуратура, позднее подтвердили, что приговор был обоснован.

Матвеев подчеркивает, что личность Рейли остается загадкой: «Сидней Рейли – яркая, незаурядная личность авантюрного плана, чьи биографические данные до сих пор окутаны завесой тайны». Документов о реальном месте рождения и истинном имени агента не найдено, в архивах ОГПУ он фигурировал как Зигмунд Маркович Розенблюм, урожденный одессит.

Считаясь человеком авантюрного склада, Рейли часто преследовал личную материальную выгоду в ущерб интересам разведки. Например, покинув Россию под именем Розенблюм, он женился на богатой англичанке и вернулся уже британским подданным, стремительно выстраивая деловые и финансовые связи. В годы Первой мировой войны Рейли занимался поставками оружия в Россию, получая от этого прибыль.

После революции и выхода Советской России из Первой мировой войны британская разведка привлекла Рейли к организации переворота. Однако все попытки агентских операций закончились провалом: планы по финансированию и координации антибольшевистских организаций были сорваны ВЧК, а попытки поднять мятеж латышских стрелков завершились полным фиаско.

Матвеев отмечает, что латышские военные действительно попали в сферу особого интереса Рейли, поскольку именно они отвечали за безопасность руководства новой власти. Британский агент активно пытался взаимодействовать с ними для организации мятежа, однако все его шаги контролировались советской контрразведкой и в конечном итоге привели к аресту и расстрелу известного шпиона.