Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.12 комментариев
Историк спецслужб развеял миф о британском «короле шпионов» Сиднее Рейли
Историк спецслужб Матвеев развеял миф о британском «короле шпионов» Рейли
Романтизированный имидж британского разведчика Сиднея Рейли не соответствует действительности из-за многочисленных неудач и провалов, завершившихся его гибелью, рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.
По его словам, образ Сиднея Рейли как «короля шпионов», созданный западными биографами и позже послуживший вдохновением для героя фильмов о Джеймсе Бонде, далек от реальности, пишет РИА «Новости». Матвеев считает, что западные авторы часто игнорируют серьезные провалы Рейли в Советской России, которые негативно повлияли на репутацию британской разведки и привели к смерти агента.
Вечером 5 ноября 1925 года в Сокольническом лесопарке на окраине Москвы Сидней Рейли был убит сотрудниками ОГПУ, исполнившими приговор Революционного трибунала, вынесенный еще в 1918 году. Рейли был признан «врагом трудящихся» и приговорен к расстрелу за свое участие в «Заговоре послов», направленном против новой власти. Современные органы, в том числе Верховный Суд России и Генпрокуратура, позднее подтвердили, что приговор был обоснован.
Матвеев подчеркивает, что личность Рейли остается загадкой: «Сидней Рейли – яркая, незаурядная личность авантюрного плана, чьи биографические данные до сих пор окутаны завесой тайны». Документов о реальном месте рождения и истинном имени агента не найдено, в архивах ОГПУ он фигурировал как Зигмунд Маркович Розенблюм, урожденный одессит.
Считаясь человеком авантюрного склада, Рейли часто преследовал личную материальную выгоду в ущерб интересам разведки. Например, покинув Россию под именем Розенблюм, он женился на богатой англичанке и вернулся уже британским подданным, стремительно выстраивая деловые и финансовые связи. В годы Первой мировой войны Рейли занимался поставками оружия в Россию, получая от этого прибыль.
После революции и выхода Советской России из Первой мировой войны британская разведка привлекла Рейли к организации переворота. Однако все попытки агентских операций закончились провалом: планы по финансированию и координации антибольшевистских организаций были сорваны ВЧК, а попытки поднять мятеж латышских стрелков завершились полным фиаско.
Матвеев отмечает, что латышские военные действительно попали в сферу особого интереса Рейли, поскольку именно они отвечали за безопасность руководства новой власти. Британский агент активно пытался взаимодействовать с ними для организации мятежа, однако все его шаги контролировались советской контрразведкой и в конечном итоге привели к аресту и расстрелу известного шпиона.