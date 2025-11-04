Умер богатейший бизнесмен Британии Хиндуджа

Минобороны рассказало о потерях окруженных частей ВСУ в Купянске и Красноармейске

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства отмечается, что вблизи Купянска силовые структуры сорвали попытку контратаки украинских войск, уничтожив до десяти боевиков и бронеавтомобиль. Кроме того, нанесены удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые поддерживают работу украинского ВПК, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных украинских подразделений: в жилых кварталах освобождено несколько зданий, проводится зачистка в близлежащих населенных пунктах. «Продолжается сжатие кольца окружения группировки противника с северо-востока», – сообщили в Минобороны РФ. Отмечается отражение десяти атак на северо-западе от Красноармейска и пресечены попытки деблокирования окруженной группировки украинских войск силами иностранных наемников.

В Донецкой народной республике попавшие в окружение украинские формирования несут тяжелые потери. В Красноармейске продолжается ликвидация окруженных сил ВСУ – освобождены десятки зданий и отражены 10 попыток прорыва. В Димитрове 5-я мотострелковая бригада освободила 17 зданий, продолжается продвижение в сторону микрорайона Западный.

ВСУ на протяжении суток потеряли значительные силы в ряде направлений: под Харьковом уничтожено до 225 украинских военнослужащих, на Донецком направлении – до 430, а на Запорожском и Херсонском направлениях суммарно более 320 человек. Кроме того, уничтожены десятки единиц техники, шесть складов боеприпасов и ряд станций радиоэлектронной борьбы.

Также сообщается о продвижении подразделений российских группировок «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр», которым удалось улучшить свои позиции и нанести поражения живой силе и технике ВСУ в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. За сутки российские войска поразили объекты инфраструктуры, связанные с оборонными предприятиями Украины, и уничтожили более 200 беспилотников самолетного типа.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты военной инфраструктуры, включая цеха по производству снарядов и склады горючего, а также пункты размещения ВСУ и иностранных наемников. Средствами ПВО РФ за сутки были перехвачены три управляемые авиационные бомбы, один реактивный снаряд HIMARS производства США и 204 беспилотника.

С начала спецоперации на Украине, по данным Минобороны России, уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 936 беспилотников, 25 837 танков и других бронемашин, а также десятки тысяч других единиц военной техники и вооружения.

Накануне в Красноармейске штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Минобороны заявило, что за сутки отражены десять атак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска с целью выхода из окружения.

Ранее группировка «Восток» Вооруженных сил Украины сообщила о гибели и ранениях военнослужащих после комбинированных ударов Вооруженных сил России 1 ноября в Днепропетровской области.