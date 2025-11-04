Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.6 комментариев
Племянник Самвела Карапетяна дал интервью Такеру Карлсону
Племянник Самвела Карапетяна Нарек Карапетян пообщался с Такером Карлсоном, видеоанонс беседы опубликовали представители движения «По-нашему».
Нарек Карапетян, племянник известного предпринимателя Самвела Карапетяна, стал героем интервью американского журналиста Такера Карлсона, передает RT. Об этом заявили представители молодежного движения «По-нашему», координатором которого является Карапетян.
На странице организации в социальных сетях появился видеоанонс предстоящей беседы. В публикации кратко уточняется: «Скоро», что указывает на скорый выход полной версии интервью.
Российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, задержанному ранее в Ереване, предъявлено новое обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. По словам пресс-секретаря Следственного комитета Армении Кимы Авдалян, речь идет о действиях с использованием служебных полномочий либо влияния, полученного в результате такого использования. В случае признания вины Карапетяну может грозить от шести до двенадцати лет лишения свободы.
Ранее адвокаты Самвела Карапетяна подали апелляцию на решение армянского Антикоррупционного суда о продлении его ареста.
Самвел Карапетян, находящийся под арестом в Армении, объявил о создании нового политического движения.