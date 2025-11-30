МВД сообщило о новой схеме блокировки гаджетов Apple мошенниками

Tекст: Ольга Иванова

Мошенники находят новые способы выманивать деньги у владельцев техники Apple, предупреждает РИА «Новости». В МВД рассказали, что преступники выдают себя за продавцов цифрового контента и предлагают пользователям временно авторизоваться на устройстве в стороннем Apple ID для установки игровых приложений. При этом мошенники обещают «активировать недоступный контент», «разблокировать премиальную версию» или предоставить доступ к приложениям по сниженной цене.

После того, как пользователь вводит логин и пароль от чужой учетной записи, злоумышленники через функцию «Найти iPhone» переводят гаджет в режим «Потерян», полностью блокируя доступ к устройству. Далее жертве поступает требование перевести деньги за разблокировку смартфона. Преступники часто сопровождают свои сообщения угрозами удалить персональные данные или распространить личную информацию.

В МВД особо подчеркнули, что авторизация в чужом Apple ID на собственном устройстве даёт злоумышленнику полный доступ к управлению гаджетом через сервис iCloud. В ведомстве призвали быть бдительными и не вводить чужие учетные записи на своих устройствах.

