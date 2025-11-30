В Госдуме призвали Верховный суд пересмотреть подход к делу Долиной

Гаврилов призвал Верховный суд вынести новое постановление по делу Долиной

Tекст: Дарья Григоренко

По словам депутата, необходимо подробно проанализировать отказ в двусторонней реституции и соотнести его с положениями Гражданского кодекса и законом о компенсациях добросовестным приобретателям недвижимости, передает РИА «Новости».

Гаврилов подчеркнул, что подобное постановление способно задать «иной вектор» для всей судебной практики по спорам о вторичном жилье и продемонстрировать, что добросовестный покупатель не должен нести все риски обмана третьих лиц. «Решение Второго кассационного суда будет обжаловано в Верховном суде РФ. Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», – заявил глава думского комитета.

По мнению политика, нынешняя судебная практика сложилась таким образом, что даже при тщательной проверке только покупатель несет риски, связанные с возможными нарушениями добросовестности продавца. При этом законы, отметил Гаврилов, предусматривают возврат средств и имущества обеим сторонам (двустороннюю реституцию), а отход от этой нормы возможен лишь в исключительных случаях.

Гаврилов также обратил внимание, что если сложившаяся судебная практика сохранится, воспользоваться компенсационным механизмом через казну станет почти невозможно. Он напомнил, что покупателям советуют страховать сделки, однако любые меры безопасности не гарантируют полной защиты, поскольку окончательное решение всегда остается за судом высшей инстанции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд подтвердил право Долиной на квартиру в Хамовниках и отклонил иск к ней на 112 млн рублей. Было заявлено, что певица подписала договор продажи под давлением телефонных аферистов.

После этого по всей стране началась волна возвратов квартир продавцам, когда покупатели стали заявлять о влиянии мошенников на сделки.

Между тем юристы нашли способы защиты от так называемой бабушкиной схемы при покупке жилья.