Россия и Китай обсудили строительство общей электростанции

Tекст: Ольга Иванова

Россия и Китай ведут переговоры о строительстве совместной электростанции, передает ТАСС. Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил телеканалу «Россия-1», что такой проект позволит обеспечить энергией как отечественных, так и китайских потребителей. Подчеркивается, что стороны намерены расширить сотрудничество в сфере электроэнергетики.

Новак также отметил, что поставки российских углеводородов в Китай сохраняются на прежнем уровне несмотря на санкции. За девять месяцев текущего года в Китай было поставлено 72 млн тонн нефти, что практически соответствует прошлогодним объемам. По газу зафиксирован рост на 31%, а поставки трубопроводного газа по проекту «Сила Сибири» выйдут на плановые мощности – 38 млрд кубометров.

Еще одной важной темой стало увеличение доли расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах. Вице-премьер сообщил, что на сегодняшний день доля таких расчетов достигает 99%. Энергетическая сфера занимает более трети торгово-экономического взаимодействия между двумя странами и включает нефтегазовое сотрудничество, угольную отрасль, электроэнергетику и развитие возобновляемых источников энергии.

