Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.2 комментария
Россия и Китай обсудили строительство общей электростанции
Россия и Китай рассматривают возможность создания совместной электростанции, чтобы обеспечить энергоснабжение сразу двух национальных рынков и укрепить партнерство в электроэнергетике.
Россия и Китай ведут переговоры о строительстве совместной электростанции, передает ТАСС. Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил телеканалу «Россия-1», что такой проект позволит обеспечить энергией как отечественных, так и китайских потребителей. Подчеркивается, что стороны намерены расширить сотрудничество в сфере электроэнергетики.
Новак также отметил, что поставки российских углеводородов в Китай сохраняются на прежнем уровне несмотря на санкции. За девять месяцев текущего года в Китай было поставлено 72 млн тонн нефти, что практически соответствует прошлогодним объемам. По газу зафиксирован рост на 31%, а поставки трубопроводного газа по проекту «Сила Сибири» выйдут на плановые мощности – 38 млрд кубометров.
Еще одной важной темой стало увеличение доли расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах. Вице-премьер сообщил, что на сегодняшний день доля таких расчетов достигает 99%. Энергетическая сфера занимает более трети торгово-экономического взаимодействия между двумя странами и включает нефтегазовое сотрудничество, угольную отрасль, электроэнергетику и развитие возобновляемых источников энергии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов подтвердил сохранение согласованных планов России и Китая по совместной разработке электростанции для будущей международной станции на Луне. Россия и Китай ведут совместную работу над этим проектом.