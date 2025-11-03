Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».4 комментария
В Испании впервые начали судить генпрокурора страны
Суд над генпрокурором Испании Гарсиа Ортисом стартовал в Мадриде
В Верховном суде Испании начались слушания по делу генпрокурора Альваро Гарсиа Ортиса, его обвиняют в утечке данных расследования, пишут местные СМИ.
Заседание по делу генерального прокурора Испании Альваро Гарсиа Ортиса стартовало в Верховном суде страны в 10:08 по местному времени, пишет ТАСС.
По информации местных СМИ, слушания продлятся до 13 ноября, и на них приглашены около 40 свидетелей.
Судебное разбирательство связано с возможным разглашением тайны следствия по делу о налоговом мошенничестве и фальсификации документов. Ранее суд объявил о начале расследования после распространения данных, касающихся разбирательства против физического лица.
Как отмечает El Pais, Альваро Гарсиа Ортис стал первым генеральным прокурором в современной истории Испании, оказавшимся на скамье подсудимых. Ему инкриминируется публикация конфиденциальной информации о деле Альберто Гонсалеса Амадора.
Сам Амадор является молодым человеком главы правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Она поддерживает оппозиционную Народную партию. В ходе слушаний Гарсиа Ортису предъявили претензии за распространение информации о разбирательстве в отношении Амадора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство Испании начало процедуру судебной ликвидации Фонда Франсиско Франко.
