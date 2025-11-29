Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.15 комментариев
Открыт центр протезирования и реабилитации в Омске
Цивилева открыла центр протезирования и реабилитации в Омске
В Омской области под эгидой фонда «Защитники Отечества» начал работать новый филиал Центра протезирования, обеспечивающий современную реабилитацию для жителей Сибири и Урала.
Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации начал работу в Омске. В церемонии открытия приняла участие председатель фонда «Защитники Отечества», заместитель министра обороны Анна Цивилева, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По словам Цивилевой, в центре специалисты будут изготавливать функциональные и спортивные протезы для бойцов СВО и других нуждающихся. Она отметила, что теперь современное протезирование и реабилитация станут доступны не только омичам, но и защитникам Родины со всей Сибири и Урала. Цивилева подчеркнула: «Наша цель – вернуть человеку возможность жить полноценно там, где его дом, его семья и его будущее».
Проект реализуется фондом «Защитники Отечества» совместно с АО «ЦИТО» («Ростех») в рамках системы региональных центров. Филиалы уже работают в Москве, Подмосковье, Белгороде, Ижевске и Петербурге, а открытие новых предусмотрено в Архангельске и Всеволожске. К 2027 году в разных регионах России появятся 25 филиалов с собственным производством.
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил: «Открытие Центра протезирования в Омске – результат масштабной работы по поручению Президента России для обеспечения реабилитации участников СВО. Более 70% пациентов ЦИТО после протезирования и реабилитации начинают заниматься спортом, достигают спортивных успехов».
В новом центре площадью 1200 кв. метров работают протезные мастерские, медицинские кабинеты и тренажерные залы. Комплексная программа включает диагностику, индивидуальное изготовление протезов, психологическую и физическую поддержку. Пациенты будут приезжать не только из Омска, но и Тюмени, Томска, Кургана.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что для жителей региона такой центр дает принципиально новый уровень доступности восстановления и поддержки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве прошел форум «Открыто для всех» с участием Анны Цивилевой. Там обсудили вопросы ресоциализации ветеранов спецоперации на Украине. Участники форума рассмотрели инициативы по поддержке военных.