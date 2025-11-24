Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Эксперты на форуме «Открыто для всех» обсудили ресоциализацию ветеранов СВО
В Москве стартовал Всероссийский инклюзивный форум «Открыто для всех», посвященный инклюзии, где рассмотрели механизмы реабилитации и трудоустройства для ветеранов специальной военной операции.
Мероприятие организовали Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». На открытии форума прозвучало приветствие президента России, в котором Владимир Путин подчеркнул значимость поддержки людей с инвалидностью и ветеранов СВО, а также важность обмена лучшими практиками в адаптивном спорте, туризме и создании инклюзивной среды, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметили, что фонд стал единым окном для сопровождения ветеранов и их семей. Анна Цивилева подчеркнула, что главная цель системы – предоставить ветеранам не только лечение, но и ощущение востребованности, профессионального будущего и полноценной самореализации. Она рассказала: «Мы говорим о том, как дать защитникам не только лечение, но и перспективу, не только поддержку, но и будущее, в котором они востребованы».
В ходе дискуссий участники, в числе которых представители Минтруда РФ и бизнес-сообщества, рассмотрели вопросы трудоустройства и возможностей адаптации ветеранов на государственной службе и в бизнесе. Особое внимание уделили развитию протезно-ортопедической отрасли и высокотехнологичному протезированию – об этом рассказал руководитель Центра инноваций в травматологии и ортопедии Ростеха Виктор Спектор, заявивший о запланированных на 2026 год инновационных операциях по чрескостному остеоинтегрируемому протезированию.
Также была представлена программа по обеспечению адаптивной одеждой, инициированная при поддержке президента России. Фонд «Защитники Отечества» ставит цель сделать передовые реабилитационные и спортивные услуги доступными не только в крупных городах, но и в небольших муниципалитетах, открывая специализированные центры и филиалы предприятий по протезированию в регионах.
Форум стал частью Всероссийской недели «Открыто для всех», стартовавшей 24 ноября, в течение которой по стране планируется провести более 600 мероприятий, посвященных повышению инклюзивности и качеству жизни людей с инвалидностью.