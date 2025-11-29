  • Новость часаПутин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    29 ноября 2025, 00:35 • Новости дня

    Песков назвал последствие коррупционных скандалов на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Глубочайший политический кризис на Украине последовал за крупными коррупционными скандалами, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «В Киеве происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами. Не думаю, что сейчас кто-то может ответить на вопрос, к чему это в итоге приведет», – сказал Песков ТАСС.

    Так представитель Кремля ответил на сообщение об отставке руководившего офисом Владимира Зеленского Андрея Ермака.

    Напомним, глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку. В пятницу украинские антикоррупционные органы проводили у него обыски.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком. Названа возможная замена Ермаку на посту главы офиса Зеленского.

    Эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    28 ноября 2025, 03:50 • Новости дня
    Трамп назвал «смехотворным» соотношение ледоколов России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе обращения к военнослужащим из Белого дома заметил, что США существенно отстают в плане ледокольного флота, отметив, что разница в числе кораблей, например, с Россией, «до смешного обидна».

    «У нас не было ни одного, теперь у нас один [ледокол]. У России 48, а у нас один. Да это просто смехотворно», – сказал Трамп в ходе трансляции из Белого дома.

    При этом американский лидер признал, что в США строительство одного ледокола будет по стоимости равноценно покупке 11 в Финляндии, что и было сделано в октябре американским правительством.

    «Мы заказали 11 ледоколов. Вы хотели построить один, но он стоил бы почти столько же, сколько 11. Причем каждый из этих 11 гораздо лучше, чем тот один. Не самая лучшая сделка», – отметил Трамп.

    В начале октября на встрече финским президентом Александером Стуббом Трамп объявил о закупке Штатами 11 ледоколов у Финляндии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в начале октября рассказал о планах США закупить в Финляндии ледоколы, так как США эксплуатируют один действующий ледокол, построенный в 1976 году.

    Александр Воротников, доцент ИОН Президентской академии, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики рассказал газета ВЗГЛЯД, почему США отстали в ледокольной гонке.

    28 ноября 2025, 19:56 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки

    Политолог Корнилов: Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском

    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки
    @ REUTERS/Gleb Garanich/File Photo/File Photo

    Tекст: Андрей Резчиков

    Даже после отставки у Андрея Ермака сохранится доступ к Владимиру Зеленскому и возможности влиять на внутриполитические процессы в стране, а перспективы уголовного дела в его отношении будут зависеть от настроений в США, сказали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В пятницу Зеленский принял отставку главы своего офиса, у которого ранее прошли обыски в рамках антикоррупционного скандала на Украине.

    «У Ермака должность номинальная и не предусмотрена конституцией или особыми законами. То, что Зеленский подмял под Ермака все управленческие функции – стало следствием полной узурпации власти с его стороны», – считает политолог Владимир Корнилов.

    Сейчас, когда у Зеленского начались проблемы с парламентом и с внешними спонсорами, возникли трудности и с Ермаком. «Но дальше все будет зависеть от того, что американцы решат делать в его отношении: начнут копать глубже и требовать уголовного преследования Ермака, или же он получит должность «мойщика окон», но при этом останется таким же серым кардиналом, каким он был ранее», – добавил политолог.

    Корнилов напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) было создано американцами и находится под их контролем. «Никто без ведома США не может в этой структуре совершить серьезные действия. Неслучайно обыски у Ермака прошли накануне приезда в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла. Так что действия НАБУ можно рассматривать как прямое давление Соединенных Штатов на своих слегка распаявшихся марионеток», – пояснил политолог.

    Обыски и последующая отставка Ермака – это также и предупреждение самому Зеленскому. Эксперт указал, что у НАБУ есть сотни часов записей фигурантов коррупционного скандала, на этих пленках также присутствует и сам Зеленский. На данный момент была опубликована лишь малая часть этих записей.

    «Первым предупреждением был удар по «кошелькам» Зеленского, но если в Киеве сначала притихли, то потом снова начали выкаблучиваться. Тогда последовал удар по Ермаку – второму человеку в стране. А если дальше не поймут, то возьмутся за самого Зеленского», – рассуждает Корнилов. 

    «Ермак был гвоздем, на котором висела вся власть Зеленского. Поэтому вполне возможно, что Ермак просто уйдет в тень и будет числиться, например, каким-нибудь консультантом. Но я не думаю, что он потеряет доступ к Зеленскому и возможности быть одним из руководителей всего процесса», – добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она считает, что утренние обыски у Ермака и его последующая отставка – это элемент давления на Зеленского, «чтобы он адекватно относился к предложениям президента США Дональда Трампа». «Вполне возможно, что НАБУ готовит подозрение Ермаку. Этот документ сделает его причастным к коррупционным скандалам. Хотя пока НАБУ говорит, что он находится в ранге свидетеля. Ермак уже заявил, что всячески содействует следственным действиям и не оказывает никакого сопротивления», – отметила собеседница.

    По ее словам, благодаря внешнему давлению со стороны США киевская верхушка «умерит свои коррупционные аппетиты и временно приостановится схема, по которой они воруют». «Но изменить кардинально систему украинской власти невозможно. Она вся построена на воровстве из бюджета», – полагает эксперт.

    «Запад стремится минимизировать коррупционные расходы на содержание Украины. Именно поэтому они захотели немного припугнуть киевскую элиту, чтобы она не так беспредельно разворовывала все, что к ней приходит», – считает правозащитник. 

    В пятницу вечером Владимир Зеленский сообщил о том, что принял отставку Андрея Ермака с должности главы офиса президента. В видеообращении Зеленский сообщил, что в его офисе состоится «перезагрузка» и поблагодарил Ермака за работу. Консультации по новой кандидатуре запланированы на субботу.

    «Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Состоится перезагрузка офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», – сказал Зеленский.

    Утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски на рабочем месте Ермака и в жилом помещении его офиса. Следственные действия связаны с расследованием коррупции в энергетике. Ранее НАБУ проводило обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и «кошельком» Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины в Израиль, гражданином которого он является.

    Пока предъявлено обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.

    Издание Financial Times писало, что в случае увольнения Ермака Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков.

    28 ноября 2025, 22:33 • Видео
    Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

    Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    28 ноября 2025, 11:19 • Новости дня
    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»

    Депутат Железняк: Детективы начали обыски у Ермака с фразы «Сезам, откройся!»

    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»
    @ Basant Pictures

    Tекст: Вера Басилая

    Детективы (НАБУ) начали обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака словами «Сезам, откройся!», заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк предположил в своем Telegram-канале, что антикоррупционеры начали следственные действия со слов «Сезам, откройся!», передает ТАСС.

    «Выходит, десять разбойников из НАБУ и САП обыскивают пещеру сокровищ Али-Бабы», – с иронией отметил депутат.

    Андрей Ермак подтвердил, что сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят у него обыски и находятся в его квартире. По словам Ермака, следователям был предоставлен полный доступ, а его адвокаты присутствуют на месте и взаимодействуют с правоохранителями. Ермак подчеркнул, что с его стороны имеется полное содействие следствию, однако не уточнил свое нынешнее местоположение.

    Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ готовится предъявить Ермаку обвинение. Об источнике этой информации он не рассказал.

    Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    НАБУ и САП подтвердили проведение обысков у Андрея Ермака в Киеве.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к отставке Ермака из-за коррупционного скандала. Позже Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    28 ноября 2025, 04:45 • Новости дня
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир
    В Госдуме заявили об эффекте «дела Долиной» с возвратом квартир
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Волна возвратов квартир продавцам от покупателей, которые стали заявлять о мошенниках, под влиянием которых совершалась сделка, началась после истории с певицей Ларисой Долиной, рассказала зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

    По ее словам, в действующем законодательстве отсутствует понятие «сделка под влиянием», «продавец под влиянием», а также не перечислено, какие признаки влияния мошенников должны быть предъявлены суду. По этой причине каждый суд принимает решение «в меру своих возможностей».

    «Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно, и суды принимают такие решения, она действительно началась после «дела Долиной». У нас хоть и не прецедентное право, но суды смотрят на коллег. К сожалению, начали повторять эту историю», – сообщила Разворотнева в эфире «Дума ТВ».

    Напомним, дело о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной поступило в суд в июле. Прокуратура утвердила по нему обвинение, до этого следствие  завершило расследование дела. Суд решил, что Долина не понимала значения своих действий при продаже квартиры. В сентябре апелляционная инстанция признала  законным возвращение квартиры Долиной.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росреестр предложил новые меры защиты покупателей жилья от мошенников. Депутаты предложили меры борьбы с мошенничеством «по схеме Долиной».

    28 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России

    Роскомнадзор: WhatsApp может быть полностью заблокирован в России

    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) может быть полностью заблокирован на территории России, сообщил Роскомнадзор.

    В ведомстве отметили, что уже начали поэтапно вводить ограничения в отношении этого мессенджера, поскольку его сервис нарушает российские законы, передает РИА «Новости».

    В Роскомнадзоре подчеркнули, что WhatsApp используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян. В ведомстве добавили, что мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений на территории России.

    Если сервис продолжит игнорировать требования российского законодательства, его ожидает полная блокировка в России, говорится в заявлении ведомства. Роскомнадзор также порекомендовал россиянам переходить на отечественные мессенджеры для обеспечения безопасности своих данных: «Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров».

    Ранее пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp в Москве. Депутат Госдумы Артем Кирьянов заявлял, что блокировка WhatsApp – вопрос времени.

    28 ноября 2025, 12:25 • Новости дня
    NYT: Обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование может осложнить положение Андрея Ермака и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США, в которых Украина, Россия и европейские государства ищут пути урегулирования, сообщает The New York Times.

    Обыски, проведенные в доме, связанном с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, могут сорвать мирные переговоры под эгидой США, передает The New York Times.

    Ермак считается вторым по влиянию человеком в стране и ключевым переговорщиком по мирному урегулированию. Обыски стали результатом коррупционного расследования, связанного с махинациями вокруг государственной атомной компании.

    Ранее оппозиционные депутаты неоднократно требовали отставки Ермака из-за подозрений в его причастности к коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило проведение обыска, но подробностей о предъявленных обвинениях не сообщило. В то же время расследование затрагивает и второго украинского переговорщика Рустема Умерова, которого на этой неделе допрашивали в Киеве после его возвращения из Женевы.

    Расследование происходит на фоне дипломатических попыток США, Украины, России и европейских стран запустить новые переговоры о мире, которые на прошлой неделе столкнулись с серьезными трудностями. В статье отмечается, что российский президент Владимир Путин настаивает на уступке территорий как предварительном условии соглашения. Сам Ермак в интервью The Atlantic заявил: «Господин Зеленский не подпишет ни один документ, который включает в себя отказ от какой-либо украинской территории».

    Антикоррупционные органы Украины провели следственные действия у Ермака утром в пятницу.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за коррупционного скандала.

    Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.

    28 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    28 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Балашихинский городской суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной в Ксеньинском переулке в Москве, которую ранее признали вещественным доказательством по делу о мошенничестве.

    «Квартиру в Ксеньинском переулке, принадлежащую Долиной, возвратить по принадлежности», – постановил судья Евгений Паршин, передает ТАСС.

    Суд также удовлетворил ходатайство о возврате мобильного телефона, который считался вещественным доказательством на этапе предварительного расследования. Телефон был возвращен Полине Лурье, свидетельнице по делу, которая ранее купила квартиру у Долиной, но впоследствии была обязана через суд вернуть недвижимость певице.

    Ранее адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что мошенники находятся за границей.

    Напомним, суд признал требования двух пострадавших по делу о мошенничестве с квартирой Долиной и оставил арест на имущество обвиняемых.

    До этого суд признал виновными четверых человек в мошенничестве с квартирой артистки на сумму 317 млн рублей и назначил им сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

    28 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся у берегов Турции «из-за внешнего воздействия»

    Идущий в Новороссийск танкер загорелся «из-за внешнего воздействия»
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Танкер Kairos, шедший под флагом Гамбии в Новороссийск, загорелся у побережья Турции после внешнего воздействия, сейчас эвакуируют 25 членов экипажа, сообщает Главное управление мореходства Турции..

    Информация о пожаре на шедшем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии поступила от Главного управления мореходства Турции, передает ТАСС. По данным ведомства, инцидент произошел в 28 морских милях от побережья провинции Коджаэли. Судно следовало в российский порт. Танкер шел без груза. Причиной пожара на борту стало внешнее воздействие.

    Турецкое мореходство подчеркнуло, что на момент происшествия состояние всех 25 членов экипажа оставалось удовлетворительным. Для эвакуации моряков направили спасателей, процесс идет под контролем властей. Администрация губернатора провинции Коджаэли также подтвердила информацию о возгорании на танкере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на танкере Swanlake в Мраморном море у берегов Стамбула произошла гибель российского моряка в результате отравления паром топлива.

    До этого на нефтеналивном танкере в порту Туапсе на Черном море возник пожар из-за падения обломков БПЛА.

    А пожар на нефтяном танкере MT Federal II в Индонезии привел к гибели десяти человек.

    28 ноября 2025, 18:38 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку

    Зеленский: Ермак подал в отставку

    Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак подал заявление об уходе с должности, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    В видеообращении в Telegram-канале Зеленский заявил, что «руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке».

    Напомним, утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента. Издание Financial Times писало, что в случае увольнения Ермака Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков.

    Газета The New York Times сообщала, что обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США.

    28 ноября 2025, 09:47 • Новости дня
    Стало известно об обысках у главы офиса президента Украины Ермака

    Депутат Рады Железняк: НАБУ и САП пришли с обыском к Ермаку

    Стало известно об обысках у главы офиса президента Украины Ермака
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские антикоррупционные структуры проводят обыски у главы офиса президента Андрея Ермака утром в пятницу, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Сотрудники НАБУ и САП пришли с обыском к главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, передает ТАСС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

    Прочих подробностей депутат не привел.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предупредила о полной блокировке трибуны парламента, если глава офиса президента Украины Андрей Ермак не будет отправлен в отставку.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к отставке Ермака из-за коррупционного скандала.

    Позже Зеленский заявил, что Ермак останется руководить офисом президента.

    Затем Зеленский утвердил делегацию для переговоров по мирному соглашению, назначив Ермака ее главой.

    28 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну

    Внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн проиграл суд за наследство Игорю Лебедеву

    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одинцовский городской суд не удовлетворил иск внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна к официальному наследнику Игорю Лебедеву о признании права собственности на недвижимость в подмосковном Дарьино.

    Эйдельштейн пытался доказать, что дом и земельный участок перешли ему по ипотечному договору непосредственно от Жириновского, передает «Московский комсомолец». Суд не принял во внимание его доводы, несмотря на то что несколько предыдущих судов уже подтвердили родственную связь истца с покойным лидером ЛДПР.

    Параллельно в медиапространстве обсуждается ситуация с автомобилем «Мерседес Майбах», который ранее принадлежал Жириновскому и был впоследствии передан Эйдельштейну. Эта служебная машина недавно появилась у офиса ЛДПР с видимыми повреждениями после предполагаемой аварии.

    Эйдельштейн сообщил изданию, что уже давно переписал автомобиль на один из фондов, но позже хотел вернуть его в свою коллекцию – эта попытка также не увенчалась успехом.

    Ранее суд отказал племянницам Жириновского в споре о наследстве.

    В июне прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна о признании его сыном основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Позже законный сын Жириновского Игорь Лебедев обжаловал это решение.

    28 ноября 2025, 13:16 • Новости дня
    При массированной атаке дронов в Новороссийске повреждения получили 227 квартир

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Новороссийске после атаки украинских БПЛА насчитали сотни повреждений в квартирах многоэтажных домов и в частных домах, сообщил мэр Андрей Кравченко.

    Пока обследовали 275 объектов жилого фонда, где живет 701 человек, повреждены 34 многоквартирных дома, указал Кравченко, передает ТАСС.

    Всего повреждены 227 квартир и 48 частных домов, по большей части ущерб пришелся на фасады, балконы, стеклопакеты и внутреннюю отделку.

    Серьезнее всего пострадали многоквартирные дома Южного района.

    Ранее в ходе атаки дронов ВСУ на Новороссийск были повреждены минимум 20 квартир.

    28 ноября 2025, 10:53 • Новости дня
    Названы три причины обысков у главы офиса Зеленского Ермака
    Названы три причины обысков у главы офиса Зеленского Ермака
    @ Jose Luis Magana/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Обыски у Андрея Ермака проводят по подозрению в его причастности к приказам о слежке за сотрудниками НАБУ и САП, в связи с участием в схемах Тимура Миндича и подозрению в «отжиме» объекта недвижимости, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Следственные действия в доме главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака проходят с утра, передает ТАСС. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, обыски начались около пяти часов утра и проходят в квартире, расположенной в закрытой части правительственного квартала Киева.

    Официальный канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подтвердил факт обысков, отметив, что мероприятия санкционированы и проводятся в рамках расследования, при этом подробности пообещали сообщить позже.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что причиной обысков стала причастность Ермака к приказам о слежке за сотрудниками НАБУ и САП, участие в схемах Миндича и некий объект, который Ермак якобы «отжимал» и по которому имеются документы. По словам Гончаренко, персоналии и дополнительные детали пока не раскрываются.

    Ранее в рамках операции «Мидас» проходили масштабные обыски по делу бизнесмена Тимура Миндича и ряду государственных служащих, связанных с коррупцией в энергетике. Миндич выехал с Украины накануне обысков и в настоящее время находится в Израиле. По информации следствия, общая сумма отмытых средств превышает 100 млн долларов. Сам Ермак может фигурировать на опубликованных НАБУ аудиозаписях под псевдонимом Али-Баба.

    Ранее Железняк сообщил, что украинские антикоррупционные органы проводят обыски у главы офиса президента Андрея Ермака.

    В ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к его отставке из-за скандала с коррупцией.

    Позже Владимир Зеленский заявил, что Ермак продолжит руководить офисом президента. Затем Зеленский утвердил Ермака главой делегации на переговорах по мирному соглашению.

    28 ноября 2025, 19:05 • Новости дня
    Зеленский уволил Ермака с должности руководителя офиса президента
    Зеленский уволил Ермака с должности руководителя офиса президента
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На сайте президента Украины опубликован указ об освобождении Андрея Ермака от должности главы офиса Владимира Зеленского.

    Решение об увольнении Андрея Ермака с поста руководителя офиса Владимира Зеленского опубликовано на официальном сайте президента, сообщает ТАСС.

    В тексте указа отмечается: «Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины».

    Зеленский сообщил, что в его офисе состоится «перезагрузка» и поблагодарил Ермака за работу. О новой кандидатуре руководителя офиса президент Украины проведет консультации на следующий день.

    На переговорах с США Украину представят начальник Генштаба ВСУ, секретарь СНБО, работники МИД и разведки.

    Напомним, Ермак подал заявление об уходе с должности.

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в мобильном телефоне Андрея Ермака могут находиться данные, которые позволят открыть около 170 новых уголовных дел.

    НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у Ермака в Киеве.

