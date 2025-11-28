Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.10 комментариев
Спасатели завершили разбор завалов рухнувшего здания в Южно-Сахалинске
По данным ведомства, спасатели провели необходимые поисковые мероприятия и убедились в отсутствии под завалами других людей. Все работы по обследованию территории закончены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, днем 28 ноября часть строящегося двухэтажного здания рухнула в Южно-Сахалинске. Инцидент произошел в переулке Энергетиков, 3А, под завалами остались три человека, еще четыре – пострадали. Позже в течение полутора часов спасатели извлекли тела всех трех погибших.