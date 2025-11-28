В Чите завершился посвященный традиционным ценностям «Русский форум»

Tекст: Елизавета Шишкова

В Чите 27-28 ноября успешно прошел «Русский форум», инициативу проведения которого поддержали губернатор края Александр Осипов и митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Форум стартовал с Божественной литургии и крестного хода, далее в краевой филармонии развернулась обширная деловая программа. Участниками стали ведущие федеральные эксперты, духовенство, деятели культуры, в том числе Александр Дугин, Мария Шукшина, Джамбулат Умаров, Егор Холмогоров, Ольга Будина и другие. Особое внимание уделялось вопросам укрепления национальной идентичности и передачи традиционных ценностей молодому поколению.

Митрополит Димитрий в рамках форумной сессии заявил: «Главная цель – передать детям то ценное, что есть в нашей культуре. Нам нужно четко определить, что именно мы хотим передать детям, чтобы они оставались русскими». Губернатор Осипов в своей речи отметил: «Он прошел в хорошем семейном, соборном духе... Ключевые итоги форума – необходимо сохранить фундаментальные базовые ценности российской земли: доброту, взаимоуважение, самоотверженность, почитание старших, института многодетной семьи».

Работа форума включала тематические секции, среди которых были обсуждения по народным промыслам, показ коллекций национальных костюмов, мастер-классы по ремеслам, турнир по лапте, фестиваль русской кухни и демонстрация традиционных боевых игр. Лучшие творческие работы жителей региона были представлены на гала-концерте и вошли в сувенирный альбом.

Актеры, историки, публицисты подчеркивали важность передачи традиций и формирования позитивных примеров семейных отношений. Егор Холмогоров напомнил о неразрывной связи народа и государства, отметив, что миссия русского народа – создание и поддержание России как государства. Александр Дугин обозначил главной задачей форума «восстановление цивилизационной идентичности», подчеркнув: «Доминация Запада завершается, и сейчас всем народам, и русским в том числе, важно понимать и осознавать свою идентичность».