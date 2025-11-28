В Петербурге мужчину задержали за поджог мастерской художника

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемому 31 год, он, по версии следствия, пытался убить художника Нельсона Искандаряна, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным СК, мужчина вечером 26 ноября, будучи осведомленным о присутствии художника внутри помещения, пытался поджечь его.

В результате происшествия потерпевшему удалось самостоятельно потушить пожар и выбраться, однако он получил ожоги.

В ведомстве отметили, что между мужчинами ранее были приятельские отношения, начавшиеся в 2018 году на почве общего интереса к искусству. Однако с прошлого года Искандарян перестал общаться с подозреваемым, что вызвало в последнем желание отомстить. Следствие полагает, что задержанный регулярно употребляет наркотики.

На злоумышленника заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом.

В январе 2024 года в Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Один из задержанных сообщал, что за поджог покрышки у двери журналиста ему обещали тысячу долларов.