В Петербурге мужчину задержали за поджог мастерской художника
Петербургские полицейские задержали мужчину после попытки поджога мастерской художника на Полозовой улице, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
Подозреваемому 31 год, он, по версии следствия, пытался убить художника Нельсона Искандаряна, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
По данным СК, мужчина вечером 26 ноября, будучи осведомленным о присутствии художника внутри помещения, пытался поджечь его.
В результате происшествия потерпевшему удалось самостоятельно потушить пожар и выбраться, однако он получил ожоги.
В ведомстве отметили, что между мужчинами ранее были приятельские отношения, начавшиеся в 2018 году на почве общего интереса к искусству. Однако с прошлого года Искандарян перестал общаться с подозреваемым, что вызвало в последнем желание отомстить. Следствие полагает, что задержанный регулярно употребляет наркотики.
На злоумышленника заведено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом.
В январе 2024 года в Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Один из задержанных сообщал, что за поджог покрышки у двери журналиста ему обещали тысячу долларов.