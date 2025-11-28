На Алтае местный житель извинился за пропаганду терроризма

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержанному 19 лет, он заявил, что по указанию украинских террористов создал и вел канал, ориентированный на жителей Алтайского края, передает ТАСС.

На видео юноша публично извинился перед жителями страны и признался, что около двух месяцев назад установил контакт с украинскими радикалами.

Его задержали в рамках уголовного дела «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет». Дома у него провели обыск. После этого юношу поместили под домашний арест.

По этой статье задержанному грозит до пяти лет заключения.

Ранее в Омской области осудили местного жителя за призывы к терроризму и перевод денег в ВСУ.

До этого в Хабаровске 18-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к терроризму и экстремизму.