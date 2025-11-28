28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.6 комментариев
На Алтае местный житель извинился за пропаганду терроризма
Житель города Бийска в Алтайском крае заявил, что создал в соцсетях канал по пропаганде террора по указанию украинской террористической организации «Сибирь будет свободной», сообщил источник в силовых структурах.
Задержанному 19 лет, он заявил, что по указанию украинских террористов создал и вел канал, ориентированный на жителей Алтайского края, передает ТАСС.
На видео юноша публично извинился перед жителями страны и признался, что около двух месяцев назад установил контакт с украинскими радикалами.
Его задержали в рамках уголовного дела «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет». Дома у него провели обыск. После этого юношу поместили под домашний арест.
По этой статье задержанному грозит до пяти лет заключения.
Ранее в Омской области осудили местного жителя за призывы к терроризму и перевод денег в ВСУ.
До этого в Хабаровске 18-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к терроризму и экстремизму.