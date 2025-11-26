В Подмосковье годовалая девочка погибла, выпав из машины

В Подмосковье годовалая девочка выпала из машины и погибла

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, трагедия произошла в Московской области, когда маленькая девочка открыла дверь автомобиля во время движения и выпала из него.

По словам омбудсмена Ксении Мишоновой, инцидент произошел после того, как мама девочки ненадолго отвлеклась, и в этот момент ребенок оказался вне салона автомобиля. Женщина остановилась, пыталась реанимировать дочь, но спасти ребенка не удалось.

Мишонова заявила: «Вчера, к сожалению, погибла годовалая девочка, выпав из машины. Мама отвлеклась, именно в этот момент ребенок открыл дверь и попал под колеса. Женщина остановилась, попыталась реанимировать дочь, но было поздно».

Она напомнила о необходимости использования детских кресел, которые должны соответствовать весу и возрасту ребенка, а также важности блокировки дверей.

Омбудсмен подчеркнула, что нельзя делать послаблений в вопросах безопасности движения и все пассажиры, включая детей, обязательно должны быть пристегнуты.



