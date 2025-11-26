Эксперт предупредил о наказании за подглядывание за соседями

Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал об уголовной ответственности за слежку за соседями

Tекст: Вера Басилая

Бондарь предупредил, что за подглядывание за соседями и детализированные фотографии чужих окон могут последовать серьезные последствия, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, слежка за соседями может закончиться не только штрафом до 200 тыс. рублей, но и уголовным делом по ст. 137 УК РФ, если сбор данных ведется сознательно и целенаправленно.

Эксперт рассказал, что использовать наблюдательные устройства, такие как бинокли, камеры с зумом или дроны, – дополнительное отягчающее обстоятельство, повышающее вероятность судимости.

«Ст.137 УК отвечает за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни. Закон говорит не только о бумагах и файлах. Наблюдение за человеком, в том числе через окно, тоже рассматривается как способ собрать сведения», – пояснил Бондарь.

Под уголовную ответственность чаще всего попадает скрытая съемка в личных пространствах, например, в ванной или спальне, когда на запись попадают сцены интимного характера. К тому же, даже после условного наказания судимость по подобным делам способна долго негативно сказываться на жизни человека. Особенно жесткие санкции предусмотрены при посягательстве на частную жизнь несовершеннолетних: вплоть до пяти лет лишения свободы в случае тяжелых последствий.

Бондарь советует быть осторожнее с публикацией фотографий чужих окон в домовых чатах. Если на фото отчетливо видны люди или элементы их быта, это может быть расценено как сбор и распространение частных сведений и стать основанием для уголовного дела или иска о компенсации морального вреда.

Газета ВЗГЛЯД писала, что представляет собой домовой чат и для чего он нужен.