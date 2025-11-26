Ведущие российские вузы решили создать сетевой Квантовый университет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соглашение о намерении создать Квантовый университет было подписано в ходе V Конгресса молодых ученых, передает ТАСС.

Документ подписали ректоры таких вузов, как МИФИ, МФТИ, МИСИС и МГТУ имени Баумана. Проект предусматривает объединение существующих программ подготовки специалистов по квантовым технологиям и создание единой образовательной системы в этой сфере.

По замыслу инициаторов, новая структура станет сетевым центром для подготовки, просвещения и повышения квалификации специалистов в области квантовых технологий. Одной из задач Квантового университета обозначено повышение квантовой грамотности, запуск просветительских программ и популяризация квантовых проектов среди школьников.

Инициатива принадлежит госкорпорации «Росатом», руководство которой еще в 2023 году вынесло этот вопрос на Форуме будущих технологий. Идея создания университета была поддержана президентом России и вошла в перечень президентских поручений, связанных с развитием квантовых вычислений и технологий.

В ближайшее время подписанты соглашения займутся изучением возможностей объединения научно-материальных ресурсов для запуска университета. Также планируется обсуждение путей коммерциализации научных результатов и внедрения квантовых разработок в экономику. В рамках нового образовательного пространства предполагается сотрудничество с вузами БРИКС и СНГ для формирования и тиражирования передовой модели обучения в квантовой сфере.

Директор по квантовым технологиям корпорации «Росатом» Екатерина Солнцева заявила: «Наши вузы готовят сильнейших в мире физиков, математиков, инженеров. На этой базе мы создадим передовую школу квантового образования и науки, которая станет «международным стандартом» квантового образования».

