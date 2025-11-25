Полиция задержала подозреваемого в порче 12 машин на востоке Москвы

Полиция сообщили о задержании подозреваемого в порче 12 машин в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Полицейские задержали 40-летнего уроженца Ростовской области. Его обвиняют в умышленном повреждении стекол 12 автомобилей, сообщили в ГУ МВД РФ по Москве. Все машины были припаркованы на улицах Челябинская и Чечулина. В полицию за помощью обратились 12 пострадавших граждан, рассказавших о случившемся.

Личность подозреваемого удалось установить быстро, после чего его задержали на Дорожной улице. «В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заявил заместитель начальника УИиОС ГУ МВД по Москве Ленар Давлетшин.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Сейчас сотрудники полиции выясняют мотивы поступка и устанавливают всех пострадавших от действий задержанного.

