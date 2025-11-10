У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.9 комментариев
Полиция задержала группу приезжих, напавших на машину в Москве
В столице задержаны трое приезжих, которые напали на машину с ребенком на дороге, сообщили в ГУ МВД России по Москве.
«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видео публикация, на которой водитель транспортного средства преградил дорогу участнику дорожного движения двигающегося в попутном направлении, – сообщил главк МВД по Москве. – В дальнейшем на записи регистратора видно как несколько мужчин из первого транспортного средства вышли на проезжую часть и вступили в конфликт с водителем, нанеся различные повреждения транспортному средству».
Водитель обратился с заявлением в ОМВД района Царицыно. В ходе оперативно-розыскных мероприятий трое приезжих 1999 года рождения были задержаны. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ведомство.
О происшествии также сообщили и в Следственном комитете. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования, исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
По информации РЕН ТВ, «показалось, что москвич с ребенком подрезал их при попытке перестроиться в другой ряд». При этом мужчина несколько раз крикнул нападавшим, что он находится в машине не один, а с ребенком. Это не остановило нападавших, после чего водитель пострадавшей машины уехал с места дорожного конфликта.
