Собянин сообщил о сбитом ПВО десятом беспилотнике над Москвой

Tекст: Денис Тельманов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что система противовоздушной обороны Минобороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве, передает ТАСС.

По словам Собянина, «уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

Всего за последние четыре с половиной часа городская система противовоздушной обороны зафиксировала и уничтожила 10 беспилотников, которые летели в направлении Москвы.

Власти продолжают следить за ситуацией и контролируют ее развитие, чтобы обеспечить безопасность жителей столицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве. Система ПВО перехватила шесть беспилотников возле российской столицы. В течение шести часов средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях.