Британия признала статус самой дорогой страны для строительства АЭС
Правительство Британии выявило, что Соединенное Королевство является самой дорогой страной в мире для строительства атомной электростанции, сообщила газета Financial Times (FT).
Соединенное Королевство стало самой дорогой страной в мире для строительства атомных электростанций, передает ТАСС со ссылкой на материал газеты Financial Times. Расходы на возведение атомных объектов значительно превышают затраты в других государствах, хотя речь идет об идентичных проектах. Один из авторов доклада, юрист Мустафа Латиф-Арамеш, подчеркнул: «Построить точно такой же реактор во Франции значительно дешевле, чем в Великобритании».
По его словам, реализация аналогичных проектов в Южной Корее и ОАЭ также обходится выгоднее, чем в Британии. Financial Times отмечает, что главными преградами для развития атомной отрасли в стране стали избыточная бюрократия, а также сложности с экологическими стандартами.
Для решения проблем премьер-министр Британии Кир Стармер учредил Комиссию по ядерному регулированию в феврале 2024 года. Эта структура уже представила свои рекомендации по оптимизации развития ядерных программ.
Сейчас на территории Британии работают девять ядерных реакторов, которые обеспечивают 15% потребностей страны в электроэнергии. К 2030 году планируется вывести из эксплуатации восемь из них.
Кроме того, ранее власти заявили о намерении построить на острове Англси в Уэльсе первый мини-атомный объект страны. Проект предполагает установку трех малых модульных реакторов по технологии Rolls-Royce.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты выразили разочарование планами Британии построить мини-АЭС с малыми модульными реакторами Rolls-Royce. Вашингтон настаивает на выборе американской компании Westinghouse для реализации энергетических проектов в Британии.