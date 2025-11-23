Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.5 комментариев
Сотрудники МГУ установили российский рекорд по высоте полета гидроракеты
Сотрудники НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова установили российский рекорд по высоте вертикального полета гидроракеты, сообщил ведущий инженер лаборатории общей механики НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова Антон Рогачев.
Гидроракету длиной 2,5 метра с четырьмя литрами воды на борту запустили на аэродроме в Киржаче Владимирской области. Эта модель развивает скорость 110 метров в секунду. Запуск проходил в рамках образовательного проекта «Ракета на километр», инициированного МГУ, передает ТАСС.
Антон Рогачев отметил, что мировой рекорд высоты для гидроракет составляет 961 метр и был установлен шесть лет назад в Австралии. Он пояснил: «Теоретические расчеты в эксперименте в Австралии не соответствовали результатам на практике. В нашем случае теоретические расчеты соответствуют результату – 309 метров». В тот же день ученые МГУ запустили и вторую, меньшую по размеру ракету, которая достигла высоты 270 метров.
Проект «Ракета на километр» включает создание серии обучающих видео по разработке гидроракет, а рекордный запуск произошел во время съемок финальной серии. Инициативу поддерживают Минобрнауки России, Роскосмос и МГУ в рамках Десятилетия науки и технологий. Автором проекта выступает АНО ДО «Развитие инженерного образования», а его цель – привлечь молодежь к ракетостроению. Часть материалов уже опубликована в социальных сетях и на каналах партнеров.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что запуск тяжелой ракеты-носителя «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» № 5 с космодрома Байконур запланирован на середину декабря.