Bloomberg: Европейские лидеры заявили о доработке плана Трампа по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейские лидеры и союзники США заявили, что мирный план по Украине, предложенный администрацией Трампа, требует доработки, сообщает Bloomberg. Такое заявление прозвучало на саммите G20 в ЮАР, куда большинство лидеров направились после утечки деталей из спорного 28-пунктового соглашения.

В частности, участники встречи выразили обеспокоенность намерением США навязать Украине условия, включающие уступки территорий России, сокращение украинской армии и запрет на вступление Киева в НАТО. Также лидеры отметили, что план Трампа возлагает на Евросоюз основную долю расходов на восстановление Украины после конфликта.

В заявлении европейские лидеры подчеркнули: «Проект – это основа, требующая дополнительной работы». Они добавили, что продолжат тесную координацию с Украиной и США в ближайшие дни. Представители Канады и Японии с такой позицией согласились.

Трамп установил крайний срок для согласия Украины – четверг, при этом намекнул в интервью NBC на возможность изменения условий. Американские чиновники предупредили о возможном прекращении поставок оружия и разведданных, если Украина откажется от предложенного соглашения.

Следующей критически важной площадкой для обсуждения станет встреча высокопоставленных представителей по безопасности, которая пройдет в Женеве в воскресенье. Европа стремится согласовать альтернативный план, не угрожая отношениям с США, вновь полагаясь на координацию между Лондоном, Берлином и Парижем.

