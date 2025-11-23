В Курске прошли гастроли Государственного театра наций

Tекст: Дарья Григоренко

В рамках визита глава области встретился с художественным руководителем театра Евгением Мироновым, стороны выразили признательность за приезд московской труппы и договорились о культурном сотрудничестве.

«Большая честь принимать на Курской земле такой именитый театр и легендарный спектакль. У нас в этом году проходят «Большие гастроли» при поддержке правительства и Минкульта России. Мы видим беспрецедентный интерес наших жителей, что вполне объяснимо: на протяжении 10 лет в Курске не было гастролей федеральных театров, люди соскучились. Это не просто возможность прикоснуться к искусству, но и подтверждение того, что завтрашний день есть, что непростые времена и невзгоды – это все преходяще. И театр, с точки зрения формирования у людей духовного и душевного подъема, ни с чем не может сравниться», – подчеркнул Хинштейн.

В ходе встречи обсуждались не только гастрольные проекты, но и перспективы более тесной совместной работы – проведения творческих лабораторий, развития образовательных программ и других культурных инициатив. Евгений Миронов предложил проанализировать деятельность местных театров для дальнейшего взаимодействия, а также провести новые творческие лаборатории с привлечением режиссеров и ведущих педагогов.

«Мы рады, что одними из перовых прорвали эту «блокаду», совершенно понятную в связи с обстоятельствами в этот сложный период. Мне кажется, что следующий шаг после гастролей – это творческая лаборатория, то что Театр наций проводит ежегодно с региональными театрами в других городах: когда по заявкам местных театров приезжают режиссеры и разрабатывают эскизы спектаклей, которые могут потом превратиться в полноценный спектакль и войти в репертуар - это сильно мотивирует весь коллектив. Мы можем предложить и образовательные программы, с привлечением лучших педагогов, причем не только для актеров и режиссеров», – рассказал Миронов.

На сцене курского драмтеатра артисты Театра наций показывают психологическую драму «Кто боится Вирджинии Вулф?» с Евгением Мироновым и Агриппиной Стекловой в главных ролях. Все билеты на спектакли были проданы в короткие сроки, а для тех, кто не успел попасть в зал, организовали прямую трансляцию на площади с оборудованной теплой зоной и чаем из самовара.