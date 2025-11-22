Политолог: Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине

Политолог Асафов: Киев и Брюссель настроены на бесконечный конфликт на Украине

Tекст: Евгений Поздняков

«Владимир Путин в очередной раз показал всему миру, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине Россия находится на связи со всеми своими союзниками из числа стран мирового большинства. Все они, как, впрочем, и США, поддерживают скорейшую стабилизацию ситуации», – сказал политолог Александр Асафов.

«В этой связи многие наши партнеры ожидали значительного прогресса после окончания саммита на Аляске. Тогда наш президент совместно с Дональдом Трампом провел по-настоящему титаническую дипломатическую работу. Фактически, каркас урегулирования был готов, но преградой для нормализации выступили Украина и ее европейские «модераторы», – продолжил он.

«Киев и Брюссель настроены на бесконечный конфликт. Более того, они совершенно открыто об этом говорят. Изначальную рамку диалога, заданную Анкориджем, изучили в КНР, Индии, КНДР, ЮАР, Бразилии, в государствах ОДКБ. Все они поддерживали зародившийся дипломатический импульс. И реакция Старого Света не оставила у них сомнений, кто здесь истинный агрессор», – рассуждает собеседник.

«Теперь Дональд Трамп пытается выдвинуть новую инициативу, которую еще предстоит обсудить. Она, вероятно, учитывает новые реалии на фронте. Мы готовы обсуждать его план, вносить необходимые корректировки, делать все для того, чтобы устранить первопричины кризиса. Но Киев и Брюссель пока продолжают упорствовать в своем желании воевать, что полностью противоречит воле большинства стран планеты», – заключил Асафов.

В пятницу Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что пауза в урегулировании конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Киева от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

Президент уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент.

«Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции – сейчас не буду обсуждать эту сторону дела. Но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести», – пояснил российский лидер.

В то же время Россия готова к мирным переговорам, а также готова обсуждать все детали предполагаемого плана. Но и принципиальный отказ Киева Москву также устраивает, «поскольку это ведет к достижению целей СВО вооруженным путем». «Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем», – добавил глава государства.

Днем ранее глава государства заявил, что политическое руководство Украины давно превратилось в организованное преступное сообщество, которое продолжает удерживать власть для личного обогащения под предлогом войны с Россией. «Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого», – пояснил Путин.