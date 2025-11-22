Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.5 комментариев
Из-за сильного пожара на контейнеровозе в порту Лос-Анджелеса приостановлена работа четырех из семи контейнерных терминалов, в зоне происшествия действует режим чрезвычайной ситуации.
Большая часть контейнерных терминалов крупнейшего в США порта Лос-Анджелеса временно прекратила работу из-за крупного пожара, разразившегося на борту контейнеровоза, сообщает Reuters.
По последним данным, четверо из семи терминалов полностью остановили обработку грузов. В районе аварии введена водная зона безопасности, чтобы ограничить доступ к пострадавшему судну, отмечает ТАСС.
Пожарные обнаружили в порту опасные горючие вещества, что осложнило борьбу с огнем и потребовало дополнительных мер безопасности. Жителям расположенных рядом районов рекомендовано оставаться дома, плотно закрыть окна и отключить кондиционеры, чтобы избежать возможного загрязнения воздуха.
Инцидент начался вечером пятницы, когда на контейнеровозе случилось возгорание, которое быстро переросло во взрыв и привело к отключению электроэнергии на некоторых объектах порта. Экипаж судна был оперативно эвакуирован, никто из людей не пострадал.
По информации администрации порта, пострадавшее судно идет под панамским флагом и прибыло в Лос-Анджелес из токийского порта. Обстоятельства происшествия уточняются, порту угрожают задержки в обработке грузов.
