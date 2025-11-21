В МВД сообщили о новых правилах подтверждения отсутствия двойного гражданства

Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
МВД объяснило новые правила подтверждения отсутствия двойного гражданства
В МВД России уточнили, что информация об отсутствии второго гражданства нужна для трудоустройства на государственную службу и выдается по определенной процедуре.
В миграционной службе МВД России пояснили, что российские граждане могут получать гражданство других государств, однако в отдельных случаях требуется подтверждение его отсутствия, передает ТАСС.
Отмечается, что справка об отсутствии второго гражданства обязательна при трудоустройстве на госслужбу. Такой документ можно получить в компетентных органах иностранного государства, если сам заявитель или его родители имели или имеют гражданство той страны.
В МВД добавили, что российские органы внутренних дел по запросу предоставляют информацию о фактах подачи уведомлений о приобретении иностранного гражданства, получении вида на жительство или других документах, дающих право на постоянное проживание за рубежом.
Закон «О гражданстве Российской Федерации» позволяет запрашивать такую информацию как самому гражданину, так и представителю госоргана. На рассмотрение запроса дается 30 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ отметила увеличение числа случаев получения гражданства России с преступным умыслом.
Кроме того, в 2025 году появились новые правила и упрощенный порядок подачи документов для получения гражданства России.
