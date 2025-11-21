В МВД сообщили о новых правилах подтверждения отсутствия двойного гражданства

МВД объяснило новые правила подтверждения отсутствия двойного гражданства

Tекст: Тимур Шайдуллин

В миграционной службе МВД России пояснили, что российские граждане могут получать гражданство других государств, однако в отдельных случаях требуется подтверждение его отсутствия, передает ТАСС.

Отмечается, что справка об отсутствии второго гражданства обязательна при трудоустройстве на госслужбу. Такой документ можно получить в компетентных органах иностранного государства, если сам заявитель или его родители имели или имеют гражданство той страны.

В МВД добавили, что российские органы внутренних дел по запросу предоставляют информацию о фактах подачи уведомлений о приобретении иностранного гражданства, получении вида на жительство или других документах, дающих право на постоянное проживание за рубежом.

Закон «О гражданстве Российской Федерации» позволяет запрашивать такую информацию как самому гражданину, так и представителю госоргана. На рассмотрение запроса дается 30 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ отметила увеличение числа случаев получения гражданства России с преступным умыслом.

Кроме того, в 2025 году появились новые правила и упрощенный порядок подачи документов для получения гражданства России.

Ранее МВД подтвердило, что участнику СВО Антону Сычеву, родившемуся в Казахстане, помогли оформить российское гражданство официально.