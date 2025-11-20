В Минпросвещения рассказали о бесплатном получении профессии провалившим ГИА

Tекст: Катерина Туманова

Список профессий для учеников девятых классов, не прошедших или получивших неудовлетворительные результаты на ГИА, будет формироваться региональными органами власти в зависимости от потребностей местных организаций, передает ТАСС.

Закон о бесплатном профессиональном обучении для таких учащихся был принят Госдумой во втором и третьем чтениях 19 ноября. Согласно документу, школьники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, смогут получить специальности рабочих или служащих.

«Принятые изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» расширяют возможности получения девятиклассниками профессии. Ребята смогут развить практические компетенции параллельно с подготовкой к пересдаче экзамена», – заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Он пояснил, что сформированный местными властями список профессий под кадровые потребности местных предприятий гарантирует не только приобретение учащимися реальных навыков, но возможность трудоустройства.

Обучение в рамках данной инициативы проводится бесплатно, при этом учащиеся одновременно продолжают осваивать программу основного общего образования как того требует законодательство.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости повышать престиж рабочих специальностей для привлечения молодых специалистов.

