Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Правительство спрогнозировало снижение цен на АЗС в ближайшее время
Новак спрогнозировал снижение цен на АЗС в ближайшее время
Вице-премьер Александр Новак заявил о стабилизации топливного рынка и отметил, что на независимых автозаправках уже фиксируется снижение цен.
Рынок топлива России стабилизировался, сообщает ТАСС, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в настоящее время оптовые цены сокращаются благодаря мерам правительства, а также сезонному снижению спроса и завершению ремонтов на предприятиях, увеличивающих объемы производства.
Новак сообщил, что уже сейчас на независимых АЗС наблюдается снижение цен. «Частично уже цены скорректировались на заправках вниз. Уверен, что и дальше будут корректироваться вслед за оптовыми ценами. Это тоже носит инерционный характер. Мы видим, что уже на независимых заправках цены пошли вниз», – заявил он.
Вице-премьер выразил уверенность, что розничные цены и дальше будут снижаться вслед за оптовыми, отметив инерционный характер этого процесса. Ключевым фактором, помимо сезонного спроса, назван временный запрет на экспорт топлива, который соединился с восстановлением производственных мощностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя розничная цена на бензин в России опустилась на 13 копеек впервые с марта 2024 года и составила 65,34 рубля за литр. Правительство России прорабатывает дополнительные меры для стабилизации топливного рынка.