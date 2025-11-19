Эксперт спрогнозировал приравнивание декретного отпуска к работе с 2026 года

Финансист Трепольский: Декрет приравняют к работе с 2026 года

Tекст: Вера Басилая

По словам Трепольского, в России приравняют декретный отпуск к работе с 1 января 2026 года, передает «Газета.Ru».

В Госдуме уже обсуждается законопроект, по которому отпуск по уходу за ребенком полностью будет входить в страховой стаж и учитываться при начислении пенсионных баллов, без прежних ограничений по срокам и количеству детей.

Сейчас в страховой стаж включается лишь уход за четырьмя детьми общей продолжительностью не более шести лет. Будущий законопроект предусматривает отмену этих ограничений, сохраняя существующие формулы расчета пенсионных баллов, которые теперь можно будет применять ко всем детям без лимита. По словам депутата Светланы Бессараб, документ готовят ко второму чтению.

По мнению Трепольского, это решение связано с демографической политикой России и поддержкой многодетных семей. Он отмечает, что увеличение будущей пенсии, социальная справедливость и демографическая поддержка – главные плюсы нововведения, но при этом предупреждает о росте расходов на пенсионную систему и необходимости поиска новых источников финансирования.

Эксперт добавляет, что такие подходы уже существуют в ряде стран Евросоюза, где также засчитывают периоды ухода за детьми в пенсионный стаж или назначают условные пенсионные баллы за этот период.

Ранее парламентарии разработали инициативу об отмене штрафов и пеней по банковским кредитам для россиян в декретном отпуске.

Сенатор Наталия Косихина рассказала, каким образом декрет влияет на будущую пенсию.