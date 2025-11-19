Нидерланды объявили о приостановке ограничений в отношении Nexperia

Tекст: Елизавета Шишкова

О принятом решении сообщил исполняющий обязанности министра экономики страны Винсент Карреманс на портале правительства Нидерландов, передает ТАСС.

Карреманс заявил: «С учетом последних событий я считаю настоящий момент подходящим для того, чтобы сделать конструктивный шаг и приостановить свое распоряжение в отношении Nexperia. Мы положительно оцениваем меры, принятые китайскими властями для обеспечения поставок чипов в Европу и другие части света».

В своем заявлении он подчеркнул, что Гаага намерена продолжать диалог с Пекином в сотрудничестве с европейскими и международными структурами. Nexperia считается одним из ключевых игроков в производстве полупроводников и компонентов для современной электронной промышленности, включая европейский рынок.

Введение ограничений в отношении компании ранее вызвало опасения относительно цепочек поставок и стабильности рынка электронных компонентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Пекин достигли соглашения по поставкам чипов компании Nexperia китайской Wingtech Technology Co в Евросоюз.

Сообщалось, что правительство Нидерландов примет решение об отмене контроля над Nexperia, если поставки чипов из Китая будут возобновлены.

Германские заводы автокомпаний Bosch и ZF перешли на сокращенный режим работы из-за проблем с поставками чипов нидерландской компании Nexperia.